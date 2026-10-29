«СВО має тривати»: Пєсков прокоментував рекордну атаку сотень безпілотників на Москву

Столиця країни-агресорки у ніч проти 29 жовтня зазнала одного з наймасштабніших повітряних ударів за останній час. Нальоти безпілотних літальних апаратів збіглися з проведенням великого міжнародного заходу в місті.

Дмитро Пєсков

Масштаби нічної операції виявилися безпрецедентними для російського мегаполіса. Як підрахували журналісти ТАСС, атака БПЛА в ніч на 29 жовтня стала однією з найбільших за рік. Очільник російської столиці Сергій Собянін підтвердив, що загроза була колосальною, зазначивши, що в бік Москви летіло 613 БпЛА.

Попри очевидну паніку серед населення через масовий проліт безпілотників над житловими кварталами, у Кремлі спробували зробити вигляд, що ситуація контрольована. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков використав цю подію для виправдання подальшої агресії проти України.

"Система ППО працює ефективно", — цитують пропагандисти ТАСС слова представника Кремля.

Водночас Пєсков додав, що ці події є аргументом для продовження бойових дій:

"Атаки під час саміту Росія — Африка вкотре наголошують, що СВО має продовжуватися".

Нічний наліт та ранкові заходи безпеки спричинили серйозний логістичний та технологічний колапс у самому серці Москви, де цими днями триває саміт "Росія — Африка".

Повідомляється, що до столиці РФ прибули представники 48 африканських країн, а на самому заході виступає Володимир Путін. Через підвищені заходи безпеки на тлі ударів дронів центр міста повністю перекрили для руху транспорту, а мобільний інтернет та зв'язок працюють із серйозними перебоями та глушаться спецслужбами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія масовано сьогодні б’є по мирних людях у різних містах України. Вже загинуло щонайменше 19 людей, десятки поранені.