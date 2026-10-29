logo_ukra

BTC/USD

81696

ETH/USD

2365.46

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія «СВО має тривати»: Пєсков прокоментував рекордну атаку сотень безпілотників на Москву
commentss НОВИНИ Всі новини

«СВО має тривати»: Пєсков прокоментував рекордну атаку сотень безпілотників на Москву

Наліт 600 дронів під час саміту «Росія — Африка»: у Кремлі відреагували на масштабну повітряну атаку

29 жовтня 2026, 16:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Столиця країни-агресорки у ніч проти 29 жовтня зазнала одного з наймасштабніших повітряних ударів за останній час. Нальоти безпілотних літальних апаратів збіглися з проведенням великого міжнародного заходу в місті.

«СВО має тривати»: Пєсков прокоментував рекордну атаку сотень безпілотників на Москву

Дмитро Пєсков

Масштаби нічної операції виявилися безпрецедентними для російського мегаполіса. Як підрахували журналісти ТАСС, атака БПЛА в ніч на 29 жовтня стала однією з найбільших за рік. Очільник російської столиці Сергій Собянін підтвердив, що загроза була колосальною, зазначивши, що в бік Москви летіло 613 БпЛА.

Попри очевидну паніку серед населення через масовий проліт безпілотників над житловими кварталами, у Кремлі спробували зробити вигляд, що ситуація контрольована. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков використав цю подію для виправдання подальшої агресії проти України.

"Система ППО працює ефективно", — цитують пропагандисти ТАСС слова представника Кремля.

Водночас Пєсков додав, що ці події є аргументом для продовження бойових дій:

"Атаки під час саміту Росія — Африка вкотре наголошують, що СВО має продовжуватися".

Нічний наліт та ранкові заходи безпеки спричинили серйозний логістичний та технологічний колапс у самому серці Москви, де цими днями триває саміт "Росія — Африка".

Повідомляється, що до столиці РФ прибули представники 48 африканських країн, а на самому заході виступає Володимир Путін. Через підвищені заходи безпеки на тлі ударів дронів центр міста повністю перекрили для руху транспорту, а мобільний інтернет та зв'язок працюють із серйозними перебоями та глушаться спецслужбами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія масовано сьогодні б’є по мирних людях у різних містах України. Вже загинуло щонайменше 19 людей, десятки поранені.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини