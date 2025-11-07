Такої ганьби нова фаворитка Путіна не могла уявити: подробиці серйозного скандалу

Скандальна російська фігуристка Каміла Валієва, якій приписують роман із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, знову осоромилася перед усім світом.

Фото: з відкритих джерел

6 листопада цього року Міжнародний союз ковзанярів (ISU) офіційно повідомив про набуття чинності рішення, яке анулює результати Валієвої на чемпіонаті Європи 2022 року.

На початку 2022 року спортсменка з держави-агресора Росії виступала на Олімпійських іграх у Пекіні, де здобула "золото" у командних змаганнях. Проте згодом з’ясувалося, що ще наприкінці грудня 2021 року у 15-річної фігуристки виявили позитивну допінг-пробу. Міжнародне агентство з тестування (ITA) під час Олімпіади оголосило, що в її організмі знайшли заборонену речовину — триметазидин.

Попри докази, Валієва не визнала свою провину і відмовилася повертати медалі. Росія, у звичній пропагандистській манері, намагалася оскаржити рішення в суді.

Під час розгляду справи спортсменка намагалася переконати арбітраж, що допінг нібито потрапив у її організм випадково — через полуничний десерт, який готував її "дідусь". Вона заявила, що чоловік нібито розтирав ліки у склянці, і саме через це заборонена речовина могла опинитися в її тілі.

Однак довести існування самого "дідуся" Валієва так і не змогла. У результаті спортсменку дискваліфікували на чотири роки, а золоту медаль передали команді США.

