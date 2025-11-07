logo_ukra

Такої ганьби нова фаворитка Путіна не могла уявити: подробиці серйозного скандалу

Хоча молода спортсменка й припала Путіну до вподоби, на міжнародній арені вона осоромилася

7 листопада 2025, 13:10
avatar

Клименко Елена

Скандальна російська фігуристка Каміла Валієва, якій приписують роман із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, знову осоромилася перед усім світом.

Такої ганьби нова фаворитка Путіна не могла уявити: подробиці серйозного скандалу

Фото: з відкритих джерел

6 листопада цього року Міжнародний союз ковзанярів (ISU) офіційно повідомив про набуття чинності рішення, яке анулює результати Валієвої на чемпіонаті Європи 2022 року.

На початку 2022 року спортсменка з держави-агресора Росії виступала на Олімпійських іграх у Пекіні, де здобула "золото" у командних змаганнях. Проте згодом з’ясувалося, що ще наприкінці грудня 2021 року у 15-річної фігуристки виявили позитивну допінг-пробу. Міжнародне агентство з тестування (ITA) під час Олімпіади оголосило, що в її організмі знайшли заборонену речовину — триметазидин.

Попри докази, Валієва не визнала свою провину і відмовилася повертати медалі. Росія, у звичній пропагандистській манері, намагалася оскаржити рішення в суді.

Під час розгляду справи спортсменка намагалася переконати арбітраж, що допінг нібито потрапив у її організм випадково — через полуничний десерт, який готував її "дідусь". Вона заявила, що чоловік нібито розтирав ліки у склянці, і саме через це заборонена речовина могла опинитися в її тілі.

Однак довести існування самого "дідуся" Валієва так і не змогла. У результаті спортсменку дискваліфікували на чотири роки, а золоту медаль передали команді США.

Як вже писали "Коментарі", білоруський правитель Олександр Лукашенко зробив несподівану заяву, закликавши громадян України розглядати можливість роботи на білоруських підприємствах. Це відбулося на тлі відтоку білорусів із власної країни, що створює певний парадокс: він запрошує приїжджати українців, тоді як самі білоруси масово залишають рідну країну у пошуках кращих умов життя за кордоном.



