Тепер ніхто в армію Путіна точно не побіжить: експерт шокував правдою про небезпечний сценарій для РФ

Можлива епідемічна загроза в Росії здатна мати наслідки не лише для системи охорони здоров’я, а й для військової сфери. Військовий експерт Роман Світан припустив, що ситуація навколо можливого спалаху чуми може бути як реальною проблемою, так і частиною масштабної інформаційно-психологічної операції.

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За його словами, увагу привертають також попередження Сполучених Штатів своїм громадянам щодо перебування або виїзду з РФ. Світан вважає, що подібні сигнали можуть свідчити про серйозність ситуації, хоча остаточних висновків щодо характеру загрози робити не варто.

"Не виключаю можливості, що це якась проблема, пов’язана з бактеріалійською зброєю або серйозне ІПСО. Можна спробувати запугати в основному росіян і перевести Росію в такий режим", – зазначив експерт.

Водночас Світан звернув увагу на потенційний вплив карантинних заходів на мобілізаційні процеси. Якщо через епідемічну загрозу в Росії почнуть запроваджувати обмеження на пересування людей або посилювати контроль, це може створити додаткові труднощі для комплектування російської армії.

Особливо актуальним це може стати на тлі значних втрат російських військ та необхідності постійно залучати нових військовослужбовців. За словами Світана, обмеження пересування можуть безпосередньо вплинути на можливість набору людей.

"Цілком можливо, що під таку задачу вони могли це все запустити, не виключаючи можливості реального зараження. Зрозуміло, що ніхто бігти в армію не буде", – сказав він.

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