Трамп та Сі зустрінуться з Путіним тільки в одному випадку: і це буде повною катастрофою для Росії

Російський лідер Володимир Путін запропонував провести зустріч у Китаї під час саміту з президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній скептично ставиться до можливості таких переговорів, зазначаючи, що у Трампа та Сі зараз немає зацікавленості до розмови з Путіним. Росія, звісно, хоче провести такий формат, щоб підвищити свій статус. Однак логіки, на думку експерта, в цій зустрічі немає, принаймні для Трампа і Сі. Вони, зазначив, можуть вирішити свої питання самі, без Путіна.

“Єдине, що може бути, коли вони нарешті вирішать для себе, що робити з Росією. Іноді проковзують у Трампа ідеї, говорив про денуклеаризацію. Не виключено, що йдеться про скорочення або як так зробити, щоб забрати взагалі ядерну зброю у Росії і поділити її на двох. Але чи буде це зараз, це велике питання”, — зазначив Загородній.

За його словами, перш за все китайці не хочуть бути смішними.

“Дві ядерних держави з найбільшим арсеналом, ще одна претендуюча на лідерство країна, буде тепер тиснути на Україну, яка не буде здаватися. Думаю, що китайці в ці ігри грати не будуть. Їм це не має сенсу, це ж проблеми Трампа, що він обіцяв своїм виборцям закінчити війну. І Росія, яка виснажується через війну в Україні, в принципі, цілком підходить китайцям. Тому логіки в цій зустрічі взагалі не бачу”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що США та Європа розробляють новий мирний план, який має заохотити лідера РФ Володимир Путіна піти на завершення війни. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що ключовий пункт угоди — припинення вогню по лінії фронту.



