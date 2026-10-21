Трамп та Сі зустрінуться з Путіним тільки в одному випадку: і це буде повною катастрофою для Росії

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Російський лідер Володимир Путін запропонував провести зустріч у Китаї під час саміту з президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній скептично ставиться до можливості таких переговорів, зазначаючи, що у Трампа та Сі зараз немає зацікавленості до розмови з Путіним. Росія, звісно, хоче провести такий формат, щоб підвищити свій статус. Однак логіки, на думку експерта, в цій зустрічі немає, принаймні для Трампа і Сі. Вони, зазначив, можуть вирішити свої питання самі, без Путіна.
За його словами, перш за все китайці не хочуть бути смішними.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що США та Європа розробляють новий мирний план, який має заохотити лідера РФ Володимир Путіна піти на завершення війни. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що ключовий пункт угоди — припинення вогню по лінії фронту.