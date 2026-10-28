«Треба бити»: нафтопереробка у РФ підскочила на 25%, а морський експорт нафти встановив історичний рекорд

Призупинення повітряних атак на російську паливну інфраструктуру призвело до стрімкого відновлення нафтового сектору країни-агресора. Провідні світові агенції Bloomberg та Reuters оприлюднили свіжі аналітичні дані, які експерти наполегливо рекомендують оцінювати в єдиному комплексі.

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Згідно з моніторингом Reuters, починаючи з 16 жовтня на території Росії не було зафіксовано нових успішних уражень нафтопереробних заводів. Ця оперативна тиша дозволила російським компаніям оперативно провести ремонти та запустити раніше пошкоджені або зупинені технологічні установки.

"У другій половині жовтня обсяг переробки зріс приблизно до 5 млн барелів на добу, — зазначають три профільні джерела агенції, оцінюючи поточну динаміку виробництва палива в РФ. — Це на 25% більше, ніж на початку місяця".

Одночасно з відновленням внутрішньої переробки, аналітики Bloomberg зафіксували безпрецедентне збагачення Кремля на зовнішніх ринках за рахунок морських перевезень сировини. Протягом тижня, що завершився 25 жовтня, з російських портів вийшли 37 нафтових танкерів, які прийняли на борт 26,93 млн барелів нафти (для порівняння, попереднього тижня цей показник становив 31 судно та 21,87 млн барелів). Таким чином, чистий приріст фізичних обсягів морського експорту за сім днів становив 23,1%.

"Оціночна вартість відвантаженої нафти зросла на $430 млн і досягла $2,76 млрд, — наголошують економічні оглядачі, аналізуючи фінансові надходження Москви. — Це найвищий тижневий показник від початку повномасштабного вторгнення".

Традиційно ключовими споживачами цієї сировини виступили Індія та Китай. Проте фахівці звертають увагу на важливий технічний нюанс: якщо російські заводи надалі нарощуватимуть потужності переробки, то значна частина нафти, яка наразі експортується сирою, буде перенаправлена на внутрішній ринок РФ для виготовлення нафтопродуктів. Відповідно, поточний рекорд морських відвантажень може виявитися короткочасним спалахом.

Жовтнева ситуація наочно продемонструвала, наскільки високою є швидкість регенерації російської паливної промисловості у разі відсутності регулярного вогневого тиску. Це доводить, що реальний економічний збиток для ворога формується не стільки руйнуванням конкретного об'єкта, скільки тривалістю його вимушеного простою.

Аналітики резюмують, що нинішнє затишшя на нафтовому фронті, ймовірно, обумовлене політичними чинниками — майбутніми виборами у Сполучених Штатах та поточними гуманітарними домовленостями щодо Олешок. Проте затягування цієї паузи є неприпустимою розкішшю для України, тому регулярні удари мають бути відновлені за першої ж можливості.

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