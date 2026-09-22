У Держдумі Росії з'являться десятки ветеранів війни: що задумав Путін

До нового складу Державної думи Росії увійдуть 49 депутатів, які брали участь у війні проти України. Про це повідомили представники російської влади, а дані наводить The Guardian. Одночасно партія "Єдина Росія" отримала 355 із 450 місць у нижній палаті парламенту – це її рекордний результат.

Держдума РФ. Фото: з відкритих джерел

Спочатку секретар генради партії Володимир Якушев заявив про 86 ветеранів так званої "спеціальної військової операції", проте пізніше скоригував цифру до 49. Таким чином, учасники війни складуть помітну частину фракції правлячої партії.

Результат "Єдиної Росії" перевищив її попередній рекорд, встановлений у 2016 році, коли партія отримала 343 депутатські мандати. Нинішнє голосування стало першим парламентським вибором у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Кремль уже використовує результати голосування як аргумент на користь підтримки політики Путіна. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що підсумки свідчать про високий ступінь згуртованості російського суспільства навколо глави держави.

При цьому вибори зазнали серйозної критики за межами Росії. Західні уряди засудили проведення голосування на окупованих Росією територіях України. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Кремль придушив інакодумство і не допустив міжнародних спостерігачів, назвавши те, що відбувається, лише видимістю демократії.

Додатковим чинником стала доля партії Яблуко. Ліберальна політична сила, яка виступала проти війни, не брала участі у виборах. У результаті решта партій, які пройшли до Держдуми, підтримують російську політику щодо України.

За попередніми підсумками, друге місце посіла КПРФ із 40 мандатами, ЛДПР отримала 25, а "Нові люди" — 20. При цьому критики виборів вказують на відсутність реальної політичної конкуренції та обмеження для опозиційних сил.

Таким чином, новий склад Держдуми поєднує рекордне представництво "Єдиної Росії" із помітною присутністю учасників війни. Для Кремля результати стали приводом говорити про політичну підтримку чинного курсу, тоді як західні уряди розглядають умови проведення голосування значно критичніше.

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