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У Кремлі анонсували «довгоочікувану» промову Путіна та звинуватили Європу у зриві переговорів з Україною

Економічні контакти зі США та мілітаризація ЄС: про що завили в адміністрації Путіна перед Валдаєм

1 жовтня 2026, 13:05
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Недилько Ксения

Прессекретар Кремл Дмитро Пєсков анонсував промову російського диктатора Путіна на Валдаї, яку нібито "чекає весь світ". Подробиці промови Пєсков не розкрив.

У Кремлі анонсували «довгоочікувану» промову Путіна та звинуватили Європу у зриві переговорів з Україною

Путін і Пєсков

Він також повідомив, що попри загальне охолодження відносин, між Росією та Сполученими Штатами досі зберігається взаємодія на технічному рівні. Зокрема, очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв постійно звітує Кремлю про свої переговори з американською стороною. Російські посадовці переконані, що відновлення спільних комерційних проєктів принесло б солідні дивіденди як Москві, так і Вашингтону.

"Контакти на робочому рівні з американськими колегами не припиняються", — підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков, описуючи поточний стан діалогу. Він уточнив, що Дмитрієв продовжує дискусії щодо потенційних економічних зв'язків, проте американці ставлять жорстку умову: "Вашингтон, як і раніше, пов’язує будь-яке відновлення фінансово-економічної співпраці виключно з розв'язанням українського питання".

Окремо у Путіна зупинилися на діях Європейського Союзу. У Кремлі бідкаються, що Київ наразі взагалі не демонструє готовності до діалогу, а європейські столиці лише підливають оливи у вогонь. На думку Пєскова, поодинокі заклики деяких західних лідерів до відновлення дипломатії з РФ поки що тонуть у загальній риториці.

"Україна так і не наблизилася до початку мирного процесу, — поскаржився прессекретар російського лідера, — оскільки Європа активно перешкоджає реанімації цих переговорів".

Замість пошуку компромісів та зниження градуса напруги, вважають у Кремлі, ЄС узяв курс на мілітаризацію та вибудовування власної архітектури безпеки, витрачаючи на оборонні потреби вже близько 5% бюджетів держав-членів.

Саме цим військовим посиленням Європи у Пєскова пояснюють і свої нещодавні погрози через можливу ізоляцію Калінінградської області.

"Наші попередження про наслідки ймовірної блокади Калінінграда не є спробою спровокувати конфронтацію", — виправдався речник Кремля. За його словами, такі заяви Москви є лише логічною відповіддю, адже "це застереження було зроблене на тлі масштабної та безперервної мілітаризації європейського континенту".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Москва надіслала країнам Альянсу листи з погрозами завдати ударів по "центрах прийняття рішень".



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