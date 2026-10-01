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Недилько Ксения
Прессекретар Кремл Дмитро Пєсков анонсував промову російського диктатора Путіна на Валдаї, яку нібито "чекає весь світ". Подробиці промови Пєсков не розкрив.
Путін і Пєсков
Він також повідомив, що попри загальне охолодження відносин, між Росією та Сполученими Штатами досі зберігається взаємодія на технічному рівні. Зокрема, очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв постійно звітує Кремлю про свої переговори з американською стороною. Російські посадовці переконані, що відновлення спільних комерційних проєктів принесло б солідні дивіденди як Москві, так і Вашингтону.
Окремо у Путіна зупинилися на діях Європейського Союзу. У Кремлі бідкаються, що Київ наразі взагалі не демонструє готовності до діалогу, а європейські столиці лише підливають оливи у вогонь. На думку Пєскова, поодинокі заклики деяких західних лідерів до відновлення дипломатії з РФ поки що тонуть у загальній риториці.
Замість пошуку компромісів та зниження градуса напруги, вважають у Кремлі, ЄС узяв курс на мілітаризацію та вибудовування власної архітектури безпеки, витрачаючи на оборонні потреби вже близько 5% бюджетів держав-членів.
Саме цим військовим посиленням Європи у Пєскова пояснюють і свої нещодавні погрози через можливу ізоляцію Калінінградської області.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Москва надіслала країнам Альянсу листи з погрозами завдати ударів по "центрах прийняття рішень".