logo_ukra

BTC/USD

85851

ETH/USD

2733.61

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Кремлі істерика через «мілітаризацію» України: чи будуть переговори
commentss НОВИНИ Всі новини

Актуально У Кремлі істерика через «мілітаризацію» України: чи будуть переговори

Пєсков звинуватив Європу в нагнітанні русофобії та пошуку нових грошей на зброю для ЗСУ

23 вересня 2026, 13:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Кремлі наразі не бачать жодних підстав для початку мирного врегулювання ситуації в Україні. Попри це, Москва нібито залишається готовою до діалогу.

У Кремлі істерика через «мілітаризацію» України: чи будуть переговори

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи поточні перспективи дипломатичного вирішення конфлікту.

"Жодних передумов для виходу на мирний трек переговорів щодо України наразі немає", — констатував речник Кремля. Водночас він поспішив запевнити, що Росія нібито "зберігає відкритість до них", намагаючись перекласти відповідальність за відсутність діалогу на інші сторони.

Окрему увагу спікер Путіна звернув на оборонну підтримку, яку західні партнери надають Києву. За його словами, процес озброєння української армії не припиняється, а європейські столиці активно працюють над фінансуванням нових поставок.

"Мілітаризація України триває", — обурився Пєсков, додавши, що країни Європи зараз "намагаються вишукувати нові гроші для закупівлі озброєнь" для потреб ЗСУ.

Крім того, у Кремлі висловили незадоволення риторикою європейських лідерів, звинувативши їх у навмисному розпалюванні антиросійських настроїв. Пєсков заявив, що таку політику очолює Лондон, а інші великі держави ЄС його активно підтримують.

"Керівництво Британії займається нагнітанням русофобських настроїв", — підкреслив прессекретар російського диктатора. Він також зазначив, що "в унісон це ж роблять у Німеччині, Франції" та в низці інших держав європейського континенту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Росії Володимир Путін зберігає готовність до проведення нової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, наразі конкретних домовленостей щодо такої зустрічі немає.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини