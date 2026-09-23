Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
У Кремлі наразі не бачать жодних підстав для початку мирного врегулювання ситуації в Україні. Попри це, Москва нібито залишається готовою до діалогу.
Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи поточні перспективи дипломатичного вирішення конфлікту.
Окрему увагу спікер Путіна звернув на оборонну підтримку, яку західні партнери надають Києву. За його словами, процес озброєння української армії не припиняється, а європейські столиці активно працюють над фінансуванням нових поставок.
Крім того, у Кремлі висловили незадоволення риторикою європейських лідерів, звинувативши їх у навмисному розпалюванні антиросійських настроїв. Пєсков заявив, що таку політику очолює Лондон, а інші великі держави ЄС його активно підтримують.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Росії Володимир Путін зберігає готовність до
проведення нової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив
речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, наразі конкретних домовленостей
щодо такої зустрічі немає.