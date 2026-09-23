У Кремлі наразі не бачать жодних підстав для початку мирного врегулювання ситуації в Україні. Попри це, Москва нібито залишається готовою до діалогу.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи поточні перспективи дипломатичного вирішення конфлікту.

"Жодних передумов для виходу на мирний трек переговорів щодо України наразі немає", — констатував речник Кремля. Водночас він поспішив запевнити, що Росія нібито "зберігає відкритість до них", намагаючись перекласти відповідальність за відсутність діалогу на інші сторони.

Окрему увагу спікер Путіна звернув на оборонну підтримку, яку західні партнери надають Києву. За його словами, процес озброєння української армії не припиняється, а європейські столиці активно працюють над фінансуванням нових поставок.

"Мілітаризація України триває", — обурився Пєсков, додавши, що країни Європи зараз "намагаються вишукувати нові гроші для закупівлі озброєнь" для потреб ЗСУ.

Крім того, у Кремлі висловили незадоволення риторикою європейських лідерів, звинувативши їх у навмисному розпалюванні антиросійських настроїв. Пєсков заявив, що таку політику очолює Лондон, а інші великі держави ЄС його активно підтримують.

"Керівництво Британії займається нагнітанням русофобських настроїв", — підкреслив прессекретар російського диктатора. Він також зазначив, що "в унісон це ж роблять у Німеччині, Франції" та в низці інших держав європейського континенту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Росії Володимир Путін зберігає готовність до проведення нової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, наразі конкретних домовленостей щодо такої зустрічі немає.



