У Кремлі істерика: Медведєв пригрозив зробити з Вірменії "нову Україну"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив з новою різкою заявою на адресу Вірменії. На тлі поступового віддалення Єревана від Москви російський чиновник назвав одним з можливих небезпечних сценаріїв для країни її перетворення на "нову Україну". Про це Медведєв заявив в інтерв’ю іранським державним ЗМІ.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв заявив, що зміна зовнішньополітичного курсу Вірменії нібито може мати негативні наслідки. Російський чиновник також звинуватив західні країни у спробах посилити свій вплив на Південному Кавказі.

Заява пролунала на тлі помітного зближення Вірменії з Європейським Союзом. У березні 2025 року парламент країни ухвалив закон, який започаткував процес руху до членства в ЄС.

Для Кремля такий курс став серйозним подразником. У Москві заявляли, що потенційне членство Вірменії в Євросоюзі несумісне з її участю в Євразійському економічному союзі. Російський диктатор Володимир Путін також говорив про необхідність референдуму щодо майбутнього зовнішньополітичного курсу Вірменії.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зі свого боку заявляв, що проведення такого референдуму для отримання статусу кандидата в ЄС не є необхідним. Він також говорив про те, що Росія втратила статус стратегічного партнера Вірменії.

Відносини між двома країнами після цього продовжили погіршуватися. Росія запроваджувала обмеження на імпорт низки вірменських товарів, зокрема сільськогосподарської продукції, алкоголю, риби, молочних продуктів і квітів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко дав Вірменії пораду щодо вступу до ЄС.