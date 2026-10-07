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Недилько Ксения
Російська Федерація пильно стежить за зміною оборонної стратегії європейських країн. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Кремль фіксує перехід економічного блоку Євросоюзу у військово-політичну площину. Через такий розвиток подій Москва посилює власні заходи безпеки, але паралельно намагається демонструвати налаштованість на переговори.
Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел
Крім того, російське керівництво звернуло увагу на нещодавні випробування французької балістичної ракети, які відбулися за участю Емманюеля Макрона. Коментуючи слова французького лідера про те, що ці стрільби є сигналом для інших держав, представник Кремля погодився з цим твердженням.
Водночас він додав, що Москва вважає демонстрацію військової сили неефективним методом комунікації. За його словами, вирішення міжнародних суперечок має відбуватися виключно за столом перемовин.
Заяви Москви прозвучали як реакція на те, що європейська архітектура безпеки дедалі більше орієнтується на протидію загрозам з боку РФ. На думку російської сторони, спроби Європи будувати свою оборонну ідентичність на конфронтації з Росією є "тупиковим шляхом". Попри це, у Кремлі вкотре запевнили, що Росія нібито залишається відкритою до комунікації, хоча й продовжує адаптувати свої оборонні спроможності до нових геополітичних реалій.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Франції Еммануель Макрон особисто спостерігав за запуском нової балістичної ракети з атомного підводного човна та зробив гучну заяву.