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У Кремлі відреагували на запуск французької баллистичної ракети

«Не показовими пусками, а діалогом»: Кремль закликає Європу до перемовин на тлі випробувань нової зброї Францією

7 жовтня 2026, 16:48
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Недилько Ксения

Російська Федерація пильно стежить за зміною оборонної стратегії європейських країн. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Кремль фіксує перехід економічного блоку Євросоюзу у військово-політичну площину. Через такий розвиток подій Москва посилює власні заходи безпеки, але паралельно намагається демонструвати налаштованість на переговори.

У Кремлі відреагували на запуск французької баллистичної ракети

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Крім того, російське керівництво звернуло увагу на нещодавні випробування французької балістичної ракети, які відбулися за участю Емманюеля Макрона. Коментуючи слова французького лідера про те, що ці стрільби є сигналом для інших держав, представник Кремля погодився з цим твердженням.

"Як гучне і чітке послання, так і расценюємо — так, як він сказав", — констатував Пєсков під час спілкування з медіа.

Водночас він додав, що Москва вважає демонстрацію військової сили неефективним методом комунікації. За його словами, вирішення міжнародних суперечок має відбуватися виключно за столом перемовин.

"Вважаємо, що будь-які проблеми потрібно вирішувати не показовими пусками ракет, а діалогом", — підкреслив спікер Кремля.

Заяви Москви прозвучали як реакція на те, що європейська архітектура безпеки дедалі більше орієнтується на протидію загрозам з боку РФ. На думку російської сторони, спроби Європи будувати свою оборонну ідентичність на конфронтації з Росією є "тупиковим шляхом". Попри це, у Кремлі вкотре запевнили, що Росія нібито залишається відкритою до комунікації, хоча й продовжує адаптувати свої оборонні спроможності до нових геополітичних реалій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Франції Еммануель Макрон особисто спостерігав за запуском нової балістичної ракети з атомного підводного човна та зробив гучну заяву.



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