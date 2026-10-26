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У Кремлі забили істерику через поразку Вучича на виборах і зміну влади в Сербії: яку вимогу озвучили

У Москві сподіваються, що колишній лідер Сербії й надалі братиме активну участь у двосторонньому діалозі

26 жовтня 2026, 17:10
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Клименко Елена

На дострокових парламентських виборах у Сербії переміг опозиційний рух "Студентський список", який, за наведеними даними, отримав майже 53% голосів. У Кремлі вже відреагували на можливу зміну політичного курсу Белграда та висловили сподівання, що колишній президент Сербії Александар Вучич і надалі сприятиме розвитку відносин із Росією, навіть перебуваючи в опозиції.

У Кремлі забили істерику через поразку Вучича на виборах і зміну влади в Сербії: яку вимогу озвучили

Фото: з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував перспективи двосторонньої співпраці на тлі політичних змін у Сербії. Москва розраховує, що нова політична сила не відмовиться від партнерства з Росією та враховуватиме, як стверджує російська сторона, його вигідність для сербських інтересів.

"Ми хочемо висловити надію, що дії нової політичної сили будуть спрямовані на подальший розвиток відносин і що вона розумітиме: співпраця з Росією відповідає інтересам Сербії", — заявив Пєсков. 

Він також запевнив, що Москва готова й надалі розвивати контакти з Белградом, однак очікує взаємної зацікавленості.

"Ми, своєю чергою, маємо намір і надалі всіляко сприяти розвитку відносин із Белградом. Але, як ви знаєте, танго танцюють удвох", — наголосив речник Кремля. 

Окремо Пєсков висловив сподівання на подальшу політичну активність Александара Вучича. У Москві заявили, що високо оцінюють його внесок у двосторонні відносини та розраховують на продовження співпраці навіть у разі перебування колишнього сербського лідера в опозиції. 

Крім того, представник Кремля прокоментував політичну ситуацію в Бразилії та позитивно висловився про розвиток відносин із Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. За словами Пєскова, Москва зацікавлена в подальшій співпраці з Бразилією, зокрема в межах БРІКС та інших міжнародних форматів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна не повинна погоджуватися на нейтральний статус без чітких і дієвих гарантій безпеки, адже сам по собі він не захистить країну від повторної російської агресії. Натомість майбутні домовленості мають передбачати конкретні механізми допомоги в разі нового нападу. Про це заявив політолог Володимир Фесенко, коментуючи перспективи мирних переговорів.

 



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