У Кремлі заявили про готовність Путіна зустрітися з Трампом і Зеленським

Президент Росії Володимир Путін зберігає готовність до проведення нової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, наразі конкретних домовленостей щодо такої зустрічі немає.

Трамп, Зеленський і Путін

"Путін зберігає готовність до нової зустрічі з Трампом", — зазначив Пєсков, додавши, що жодної конкретики щодо можливих переговорів поки немає.

Окремо представник Кремля прокоментував перспективу особистої зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Російська сторона, за його словами, не змінювала своєї позиції щодо цього питання.

"Якщо є бажання, він може приїхати до Москви", — заявив Пєсков.

Водночас у Кремлі вважають передчасним проведення зустрічі Путіна та Зеленського без попередньої роботи на експертному рівні. Пєсков заявив, що спочатку необхідно провести відповідну підготовку та опрацювати ключові питання. На його думку, зустріч лідерів без такої роботи буде "пустою тратою часу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що адміністрація Президента США Дональда Трампа максимально інтенсифікувала дипломатичні зусилля на міжнародній арені, намагаючись виступити головним посередником у припиненні найбільшого військового конфлікту в Європі.

Офіційний Вашингтон посилає чіткі сигнали про те, що розв'язання кризи перейшло у фазу практичної та скоординованої реалізації.

Американський лідер під час публічного виступу на Генасамблеї ООН висловив оптимізм щодо строків завершення бойових дій.

"Ми дуже тісно працюємо з лідерами Росії та України, і ми доведемо цю справу до кінця, — впевнено заявив Президент США Дональд Трамп, окреслюючи залаштунки поточної американської дипломатичної місії. Даючи оцінку внутрішньому настрою в обох воюючих державах, глава Білого дому додав: — Це станеться, як на мене, швидше, ніж очікують. Вони вже ситі цим по горло".