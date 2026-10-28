Питання використання російської мови в Україні чутливе, адже це мова окупанта. Днями Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала ситуацію з лікарями, до яких звертаються російськомовні пацієнти.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

На цю позицію відреагувала представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Вона вважає, що в Україні парадоксальна ситуація — Зеленський, зазначає, розмовляє і навіть лається російською, переговори у Стамбулі з українською делегацією велися російською. За її словами, половина країни продовжує розмовляти російською мовою. Навіть дочка Олени Іванівської веде свої соцмережі російською мовою, підкреслила вона.

“Виходить, що лікарям, які пов'язані не лише клятвою Гіппократа, а й відповідними статтями кримінального кодексу за відмову в наданні медичної допомоги, цей самий український чиновник, "мовний" омбудсмен ніби дозволяє не лікувати російськомовного українця… Нериторичне питання: коли породіллі в Україні кричатимуть російською “Мамочка!”, хто там дзвонитиме до місцевого Гестапо – на Банкову чи СБУ?”, — резюмувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що війна, яку Росія розв’язала проти України, повертається на території агресора. Відчувають війну і в Москві — максимально захищеному місті. Там виникають проблеми з авіасполученням.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, до чого насправді готуються у Москві. За його словами, влада РФ, з одного боку, запевняє, що все збивається, а з іншого — змушують всі аеропорти уклали договори з підрядниками, щоб швидко проводити ремонти, якщо будуть влучання.