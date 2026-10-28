Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Питання використання російської мови в Україні чутливе, адже це мова окупанта. Днями Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала ситуацію з лікарями, до яких звертаються російськомовні пацієнти.
Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
На цю позицію відреагувала представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.
Вона вважає, що в Україні парадоксальна ситуація — Зеленський, зазначає, розмовляє і навіть лається російською, переговори у Стамбулі з українською делегацією велися російською. За її словами, половина країни продовжує розмовляти російською мовою. Навіть дочка Олени Іванівської веде свої соцмережі російською мовою, підкреслила вона.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що війна, яку Росія розв’язала проти України, повертається на території агресора. Відчувають війну і в Москві — максимально захищеному місті. Там виникають проблеми з авіасполученням.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, до чого насправді готуються у Москві. За його словами, влада РФ, з одного боку, запевняє, що все збивається, а з іншого — змушують всі аеропорти уклали договори з підрядниками, щоб швидко проводити ремонти, якщо будуть влучання.