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У Лаврова знову шоковані: яка заява довела Захарову до істерики

Представниця МЗС РФ Захарова прокоментувала заяву прем'єра Естонії Міхала

11 жовтня 2026, 13:26
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Сергій Кречмаровський

Українські далекобійні санкції відчутно б’ють по РФ. Росія втрачає НПЗ, що створює, як економічну, так і соціальну напругу. Європейські політики, на противагу рішенню президента США Дональда Трампа, переконані, що Україна має продовжувати завдавати ударів по російських НПЗ.

У Лаврова знову шоковані: яка заява довела Захарову до істерики

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

На позицію ЄС відреагували в міністерстві закордонних справ РФ. Представниця МЗС Марія Захарова прокоментувала заяву прем'єра Естонії Крістена Міхала, що “ЄС кине всі сили на те, щоб Україна змогла "перетворити російські НПЗ на руїни".

Вона акцентувала увагу на посадах, які він обіймав: 

1. Міністр клімату Естонії (2023-2024 рр.),

2. Міністр економіки та інфраструктури Естонії (2015-2016 рр.);

3. Міністр юстиції Естонії (2011-2012 рр.).

"Міністр усіх справ за роком. Хто йому дав право тепер ще говорити від імені всього Європейського союзу? Весь ЄС гадає: від чийого імені мовить Кая Каллас, яку ніхто не наділяв повноваженнями робити всі ці дурні заяви. Тепер ще один естонський "спринтер" з'явився", — наголосила вона. 

Представниця МЗС Росії висловила свою думку, що “таким невигадливим способом подібні пройдисвіти і затягують Європу у вир протистояння”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відповідь президента України Володимира Зеленського про візит до Москви “на ракеті” викликала гостру реакцію у МЗС РФ. 

Представниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала відповідь лідера України. За її словами, “мабуть, Зеленський побоюється, що на нього чекає доля Лжедмитрія, самозванця епохи смутного часу, прахом якого зарядили гармату і вистрілили у бік Польщі”.




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Джерело: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/15139
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