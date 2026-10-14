У Міноборони РФ відзвітували про нічний масований обстріл України: куди били

Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднило офіційну заяву, у якій стверджує про завдання масованого удару по паливно-енергетичному комплексу та цифрових вузлах зв'язку України. За інформацією загарбників, повітряна атака відбувалася в ніч на 14 жовтня за допомогою далекобійних безпілотників та високоточного озброєння наземного базування.

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Країна-агресор традиційно виправдовує обстріли цивільних об'єктів та генерації нібито їхнім використанням в оборонних цілях. Російські генерали запевнили, що всі уражені цілі начебто працювали на потреби військово-промислового комплексу.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, — зазначають у релізі Міністерства оборони РФ, — используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ".

Зокрема, у столичному регіоні загарбники відзвітували про атаку на низку об'єктів критичної інфраструктури:

У Києві: під удар нібито потрапив центр обробки даних "АТМ Укрсиббанк", який вороже відомство звинувачує у "зборі розвідувальних відомостей", а також Дарницька ТЕЦ-4 та Київська ТЕЦ-5.

У Київській області: окупанти оголосили про влучання у ТЕЦ-6, Трипільську ТЕС, яка, за твердженням Москви, "живить підприємства ВПК", та підстанцію "Київська".

Паралельно з цим ударні засоби ворога були спрямовані на східні регіони держави. Російське командування окремо виділило обстріли Харківщини, де під прицілом опинилася велика теплова генерація.

"В Харькове и Харьковской области поражены теплоэлектроцентраль Харьковская ТЭЦ-5, — резюмують у Міноборони РФ, — и тепловая электростанция Змиевская, поставляющая электроэнергию на объекты ВСУ".

Наразі українська сторона встановлює реальні наслідки російської нічної атаки та масштаби пошкоджень на згаданих енергетичних вузлах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на сьогодні російські війська здійснили черговий масштабний обстріл України, випустивши понад 120 ударних безпілотників і 39 балістичних ракет. Під прицілом ворога опинилися критична інфраструктура та енергетичні вузли в Харкові, Києві, а також на Київщині, повідомив президент Зеленський.