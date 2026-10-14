У Міноборони РФ відзвітували про нічний масований обстріл України: куди били

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднило офіційну заяву, у якій стверджує про завдання масованого удару по паливно-енергетичному комплексу та цифрових вузлах зв'язку України. За інформацією загарбників, повітряна атака відбувалася в ніч на 14 жовтня за допомогою далекобійних безпілотників та високоточного озброєння наземного базування.
Ілюстративне фото
Країна-агресор традиційно виправдовує обстріли цивільних об'єктів та генерації нібито їхнім використанням в оборонних цілях. Російські генерали запевнили, що всі уражені цілі начебто працювали на потреби військово-промислового комплексу.
Зокрема, у столичному регіоні загарбники відзвітували про атаку на низку об'єктів критичної інфраструктури:
Паралельно з цим ударні засоби ворога були спрямовані на східні регіони держави. Російське командування окремо виділило обстріли Харківщини, де під прицілом опинилася велика теплова генерація.
Наразі українська сторона встановлює реальні наслідки російської нічної атаки та масштаби пошкоджень на згаданих енергетичних вузлах.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на сьогодні російські війська здійснили черговий масштабний обстріл України, випустивши понад 120 ударних безпілотників і 39 балістичних ракет. Під прицілом ворога опинилися критична інфраструктура та енергетичні вузли в Харкові, Києві, а також на Київщині, повідомив президент Зеленський.