У Москві палає: дрони атакували НПЗ, горять склади, дим накрив столицю РФ (ФОТО)

Москва та Підмосков'я вночі 20 вересня опинилися під масованою атакою безпілотників. Одним з головних об'єктів удару став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня, де після вибухів виникло кілька осередків займання.

Москва під атакою дронів: горить НПЗ у Капотні

Про пошкодження НПЗ заявив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, на території підприємства працюють екстрені служби, а інформації про загиблих немає. Водночас місцеві жителі та моніторингові канали повідомляли про численні вибухи й пожежу на території заводу.

Москва під атакою дронів: горить НПЗ у Капотні

На оприлюднених кадрах видно щонайменше три великі джерела займання. Осінтери проєкту World.militares заявили, що внаслідок атаки могла бути уражена установка первинної переробки нафти АВТ-6.

Московський НПЗ є одним із ключових підприємств паливної інфраструктури російської столиці. Завод у Капотні має потужність переробки близько 11 млн тонн нафти на рік. Раніше повідомлялося, що підприємство забезпечує близько 40% потреб Москви та Московської області у паливі.

Вибухова ніч у Москві та Підмосков'ї: горять склади, НПЗ

У Москві й області дрони під ударом опинився НПЗ у Капотні

Москва під атакою дронів: у Капотні спалахнув НПЗ

Атака не обмежилася Московським НПЗ. За повідомленнями моніторингових ресурсів, вибухи пролунали поблизу ТЕЦ-22 у Люберцях. Також повідомлялося про падіння уламків у Котельниках. У Раменському та Соф'їному виникли пожежі в районі складських об'єктів, зокрема тих, що пов'язують з компаніями "Карі" та Ozon.

Російська влада тим часом заявила про масштабну роботу ППО. За даними мера Москви, з початку доби над підльотами до столиці було нібито знищено понад 150 безпілотників.

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