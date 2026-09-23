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У Путіна дали відповідь, чи погодяться зупинити війну під час мирних переговорів

Лавров заявив, що Росія не робитиме паузи у війні проти України під час мирних переговорів.

23 вересня 2026, 19:55
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Slava Kot

Росія не планує припиняти бойові дії проти України на час можливих мирних переговорів. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо.

У Путіна дали відповідь, чи погодяться зупинити війну під час мирних переговорів

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

За словами Лаврова, Москва не погодиться на паузу у війні незалежно від формату майбутніх переговорів. 

"Навчені гірким досвідом, ми не будемо на період переговорів у будь-якому форматі робити паузу у "спеціальній військовій операції"", — заявив Лавров.

Таким чином, у Кремлі не розглядають припинення бойових дій як обов'язкову умову для проведення переговорного процесу. Російська сторона наполягає на продовженні військових дій паралельно з дипломатичними контактами.

Водночас Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів щодо завершення війни. При цьому він наголосив, що на "відданості Росії досягненню цілей "СВО"", зокрема й у межах дипломатичного врегулювання.

"Росія, і це неодноразово підтверджував президент Путін, готова до переговорів задля досягнення саме такого стійкого справедливого миру", — сказав Лавров.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з Лавровим на полях Генасамблеї ООН заявив про зацікавленість Києва та Москви у припиненні вогню задля зерна та енергетики. За його словами, Україна та Російська Федерація виявляють обопільну зацікавленість у запровадженні локального припинення вогню.

Також "Коментарі" писали, що Путін піде на переговори лише за однієї умови. Колишній очільник ЦРУ розкрив головний страх Кремля у війні проти України.



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