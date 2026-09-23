У Путіна дали відповідь, чи погодяться зупинити війну під час мирних переговорів

Росія не планує припиняти бойові дії проти України на час можливих мирних переговорів. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

За словами Лаврова, Москва не погодиться на паузу у війні незалежно від формату майбутніх переговорів.

"Навчені гірким досвідом, ми не будемо на період переговорів у будь-якому форматі робити паузу у "спеціальній військовій операції"", — заявив Лавров.

Таким чином, у Кремлі не розглядають припинення бойових дій як обов'язкову умову для проведення переговорного процесу. Російська сторона наполягає на продовженні військових дій паралельно з дипломатичними контактами.

Водночас Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів щодо завершення війни. При цьому він наголосив, що на "відданості Росії досягненню цілей "СВО"", зокрема й у межах дипломатичного врегулювання.

"Росія, і це неодноразово підтверджував президент Путін, готова до переговорів задля досягнення саме такого стійкого справедливого миру", — сказав Лавров.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з Лавровим на полях Генасамблеї ООН заявив про зацікавленість Києва та Москви у припиненні вогню задля зерна та енергетики. За його словами, Україна та Російська Федерація виявляють обопільну зацікавленість у запровадженні локального припинення вогню.

Також "Коментарі" писали, що Путін піде на переговори лише за однієї умови. Колишній очільник ЦРУ розкрив головний страх Кремля у війні проти України.