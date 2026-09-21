У Кремлі відреагували на заяви лідерів французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен та Жордана Барделли, які назвали Росію загрозою для Франції. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не погоджується з такою оцінкою.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами Пєскова, Росія нібито не становить загрози ані для Франції, ані для інших європейських держав. Представник Кремля також заявив, що Москва не має конфліктів із європейськими країнами, які могли б призвести до серйозного протистояння.

"Ми не погоджуємося з цією заявою. Росія не загрожує Франції чи будь-якій іншій країні Європи", — сказав Пєсков, посилаючись на попередні заяви російського президента Володимира Путіна.

Раніше Ле Пен та Барделла виступили із заявою, в якій наголосили, що Москва не повинна диктувати Франції її політику. Представники "Національного об’єднання" також заявили про неприйнятність іноземного втручання у французькі справи та назвали Росію загрозою для країни.

Пєсков відкинув ці звинувачення та заявив, що Росія нібито "нікому не загрожує і нікого не шантажує". За його словами, Кремль категорично не приймає подібних оцінок.

Заява прозвучала на тлі посилення дискусії у Франції щодо російських гібридних загроз. Французька влада останнім часом повідомляла про зростання активності, яку Париж пов’язує з Росією, зокрема у кіберпросторі та щодо критичної інфраструктури.

Таким чином, позиції сторін залишаються протилежними: французькі політики говорять про загрозу та необхідність протидії російському впливу, тоді як Кремль заперечує сам факт такої загрози. При цьому заяви Пєскова відображають позицію російської влади й не є незалежною оцінкою безпекової ситуації в Європі.

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