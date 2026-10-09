У РФ атаковано важливий об'єкт ВПК: чи стане тепер менше ракетних ударів по Україні

У ніч на 9 жовтня в Тверській області Росії, за повідомленнями OSINT-каналів, атакували Рідкінський досвідчений завод. Підприємство розташоване у селищі Редкіно та пов'язане з виробництвом спеціальної хімічної продукції для російського військово-промислового комплексу.

Удар по Росії. Фото: з відкритих джерел

Про атаку повідомили профільні моніторингові ресурси. За їхніми даними, завод уже ставав за мету удару в лютому 2026 року. Незалежного підтвердження масштабу нинішньої події, характеру пошкоджень та можливих наслідків для виробництва на момент публікації немає.

Редкінський дослідний завод випускає різні хімічні компоненти, включаючи продукцію, пов'язану з паливом для авіаційної та ракетної техніки. Зокрема, у відкритих описах підприємства згадується компонент палива "Децилін-М", який застосовується у виробництві палива для крилатих ракет Х-55 та Х-101. Також завод виробляє присадки для дизельного палива та авіаційного гасу.

Саме спеціалізація підприємства робить повідомлення про атаку значущими з погляду російської оборонної промисловості. Спеціальна хімія використовується у технологічних ланцюжках виробництва та експлуатації військової техніки, а пошкодження профільних потужностей потенційно може ускладнити постачання окремих підприємств необхідними матеріалами.

Разом з тим, поки не можна стверджувати, що завод отримав критичні пошкодження або що випуск продукції зупинено. Для таких висновків необхідні підтверджені відомості про стан виробничих об'єктів та наслідки удару.

Тверська область знаходиться в європейській частині Росії, а Редкіно розташоване між Твер'ю та Москвою. Однак географічне положення саме по собі не дозволяє встановити, які засоби поразки могли бути використані та наскільки серйозним виявився інцидент.

Якщо інформація про атаку підтвердиться, ключовим питанням стане стан виробничих потужностей підприємства та можливий вплив події на ланцюжки поставок російської ракетної та авіаційної промисловості.

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