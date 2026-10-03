У Росії підірвали воєнного злочинця, який катував полонених українців: деталі

У російському Новомосковську Тульської області 2 жовтня вибухнув автомобіль, у якому, ймовірно, перебував російський військовослужбовець Роман Сиромятников. Про це повідомляють "Важные истории".

Роман Сиромятников. Фото: із відкритих джерел

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій могли встановити під днищем машини з боку водія. Вибух стався неподалік будинку, де проживав Сиромятников. На місце прибули співробітники Росгвардії та автомобілі з номерами Міністерства оборони РФ.

За даними видання, Сиромятников отримав смертельні поранення.

До початку повномасштабної війни він працював у російській пенітенціарній системі. З 2023 року брав участь у війні проти України. Зокрема, служив у складі 51-го полку 106-ї Тульської дивізії ПДВ на Сіверському напрямку в Донецькій області, а також брав участь у бойових діях у Курській області.

Українські правоохоронці пов'язували його з діяльністю виправної колонії №1 у Тульській області. У вересні 2025 року Офіс генерального прокурора України повідомив Сиромятникову про підозру в катуванні українських військовополонених.

За версією українського слідства, у 2022 році він міг бути причетним до знущань щонайменше над 50 українськими військовополоненими. Слідчі заявляли, що під час перевірок полонених били руками, ногами, гумовими кийками та іншими предметами, а також застосовували електрошокери.

Окремо українська сторона стверджувала, що до тіл полонених могли під'єднувати контакти польового телефону ТА-57 та пропускати електричний струм.

Наразі незалежного підтвердження всіх обставин вибуху та того, хто саме встановив вибуховий пристрій, немає. Повідомлення про загибель Сиромятникова ґрунтується на інформації російського опозиційного видання.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Москва знову вибухнула: автомобіль підірвали на вулиці, пов'язаній із загибеллю генерала РФ.



