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У Росії закликали готуватися до Третьої світової війни та створювати новий альянс

«Ворог побачить, наскільки ми сильні»: Олександр Дугін виступив із черговими войовничими закликами

14 вересня 2026, 11:14
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Недилько Ксения

Один із головних ідеологів російського імперіалізму Олександр Дугін виступив із черговою мілітаристською заявою, закликавши до формування глобального оборонного та фінансового об'єднання для протистояння із Заходом. На його переконання, прихильникам так званого "багатополярного світу" необхідно невідкладно розпочати підготовку до повномасштабного світового конфлікту. Дугін самовпевнено зауважив, що за теперішнього розкладу сил на міжнародній арені коаліція союзників Кремля гарантовано вийде переможцем із цієї війни.

У Росії закликали готуватися до Третьої світової війни та створювати новий альянс

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Водночас ультранаціоналістичний філософ висловив думку, що активні мобілізаційні дії та демонстрація агресивних намірів нібито можуть зупинити початок прямого зіткнення.

"І якщо почати таку підготовку до Третьої світової війни зараз, — висловив переконання Дугін, — сміливо і рішуче, вона може і не відбутися".

Російський пропагандист вважає, що опоненти Москви злякаються консолідованої позиції новоствореного блоку та відмовляться від подальшої конфронтації.

"Ворог побачить, — резюмував кремлівський ідеолог, — наскільки ми сильні та рішучі, і відступить".

Для досягнення цієї мети Дугін вважає ключовим кроком негайне створення як військового, так і альтернативного валютного союзу, який мав би підірвати наявну світову фінансову та безпекову архітектуру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що один із головних ідеологів кремлівського режиму Олександр Дугін оприлюднив дезінформацію про те, що державні структури України нібито екстрено залишають місто Київ. За його твердженням, ці дані Росія отримує від вигаданих колаборантів.



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