У Росії звинувачують СБУ у диверсії проти військового об'єкта під Москвою

Російська сторона заявила про зрив масштабної атаки з використанням безпілотних літальних апаратів. За версією силовиків РФ, метою операції мав стати один із ключових елементів системи протиракетної оборони (ПРО) Москви.

Фото, створене штучним інтелектом

"Теракт припинили російські силовики", — йдеться у повідомленні джерел РФ.

Згідно із оприлюдненими даними, до організації атаки нібито причетні двоє агентів Служби безпеки України, які є вихідцями із Закавказзя. За версією слідства, вони забрали зі спеціально підготовлених тайників у Смоленській та Калузькій областях FPV-дрони, а також компоненти для створення вибухових пристроїв.

Передбачалося, що безпілотники мали підняти в повітря з території Підмосков'я. Як зазначають російські відомства, безпосереднє дистанційне керування БПЛА під час атаки планували здійснювати вже з території України.

"Агентів СБУ затримали на етапі приготування до теракту", — резюмували представники російських спецслужб.

Наразі офіційних коментарів від української сторони щодо цих звинувачень не надходило.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що протягом останнього тижня зафіксовано суттєву зміну логістики російських загарбників на тимчасово підконтрольних їм територіях. Ворог помітно скоригував маршрути перекидання своїх сил через окуповане Приазов’я, яке раніше використовувалося переважно для підсилення Бердянського відтинку фронту.

"Фіксуємо зміну основного напрямку російських військових переміщень", — повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, наразі ключовий вектор руху ворожих конвоїв змістився у бік півночі окупованої Донецької області. Аналітики зазначають, що логістичний потік із території РФ залишається доволі інтенсивним. Зокрема, у першій половині доби до 30% усього транспортного потоку, який рухається з Ростовської області в напрямку Маріуполя, складають саме колони військового призначення.