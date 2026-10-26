logo_ukra

BTC/USD

80472

ETH/USD

2334.82

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Росії звинувачують СБУ у диверсії проти військового об'єкта під Москвою
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії звинувачують СБУ у диверсії проти військового об'єкта під Москвою

«Затримали на етапі приготування»: російські силовики заявили про викриття групи з FPV-дронами

26 жовтня 2026, 10:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російська сторона заявила про зрив масштабної атаки з використанням безпілотних літальних апаратів. За версією силовиків РФ, метою операції мав стати один із ключових елементів системи протиракетної оборони (ПРО) Москви.

У Росії звинувачують СБУ у диверсії проти військового об'єкта під Москвою

Фото, створене штучним інтелектом

"Теракт припинили російські силовики", — йдеться у повідомленні джерел РФ.

Згідно із оприлюдненими даними, до організації атаки нібито причетні двоє агентів Служби безпеки України, які є вихідцями із Закавказзя. За версією слідства, вони забрали зі спеціально підготовлених тайників у Смоленській та Калузькій областях FPV-дрони, а також компоненти для створення вибухових пристроїв.

Передбачалося, що безпілотники мали підняти в повітря з території Підмосков'я. Як зазначають російські відомства, безпосереднє дистанційне керування БПЛА під час атаки планували здійснювати вже з території України.

"Агентів СБУ затримали на етапі приготування до теракту", — резюмували представники російських спецслужб.

Наразі офіційних коментарів від української сторони щодо цих звинувачень не надходило.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що протягом останнього тижня зафіксовано суттєву зміну логістики російських загарбників на тимчасово підконтрольних їм територіях. Ворог помітно скоригував маршрути перекидання своїх сил через окуповане Приазов’я, яке раніше використовувалося переважно для підсилення Бердянського відтинку фронту.

"Фіксуємо зміну основного напрямку російських військових переміщень", — повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, наразі ключовий вектор руху ворожих конвоїв змістився у бік півночі окупованої Донецької області. Аналітики зазначають, що логістичний потік із території РФ залишається доволі інтенсивним. Зокрема, у першій половині доби до 30% усього транспортного потоку, який рухається з Ростовської області в напрямку Маріуполя, складають саме колони військового призначення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини