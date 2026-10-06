У США порівняли смерть в інституті чуми РФ зі сценарієм Чорнобиля

Таємниця навколо смерті співробітниці російського протичумного інституту в Іркутську привернула увагу американських експертів. На тлі побоювань щодо можливого контакту з небезпечними бактеріями ситуацію порівнюють з радянською практикою приховування інформації після Чорнобильської катастрофи.

Смерть у російському інституті чуми порівняли з Чорнобилем

Як пише Fox News, 28-річна Дар’я Шипілова працювала в Іркутському науково-дослідному інституті боротьби з чумою Сибіру та Далекого Сходу. Після того як їй стало погано, жінка була госпіталізована, однак згодом померла. Російська влада заявила, що причиною смерті нібито стала пневмонія невідомого походження. Росспоживнагляд запевнив, що у взятих у пацієнтки зразках не виявили мікроорганізмів, пов’язаних із її професійною діяльністю.

Однак відсутність детальної інформації стала приводом для нових припущень. Колишній співробітник ЦРУ Ден Гофман заявив, що російська влада традиційно жорстко контролює інформацію щодо чутливих інцидентів. За його словами, навіть одинична смерть не становить безпосередньої загрози владі Володимира Путіна, але подібні випадки можуть поступово підсилювати недовіру до Кремля.

"Путін, як відомо, є диктатором і досить суворо контролює інформацію, тож вони, очевидно, не оприлюднять жодної правди, а це означає, що нам доводиться покладатися на розвіддані, щоб зрозуміти, що відбувається за лаштунками", – зазначив Гофман.

Далі Гофман провів паралель з Чорнобильською катастрофою 1986 року. Тоді радянське керівництво тривалий час приховувало масштаби аварії на ЧАЕС від населення та міжнародної спільноти.

"Причиною розпаду Радянського Союзу не був Чорнобиль, але це було однією з підстав. Чи була це провальна економіка? Ну, з цим у них теж були проблеми. Провальна війна в Афганістані? Ну, та війна в Україні теж виглядає не надто добре. Тож усі ці події просто нагромаджуються на Путіна", — сказав колишній агент ЦРУ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп відреагував на інформацію про спалах чуми в Сибіру.