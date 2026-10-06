У США порівняли смерть в інституті чуми РФ зі сценарієм Чорнобиля

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Slava Kot
Таємниця навколо смерті співробітниці російського протичумного інституту в Іркутську привернула увагу американських експертів. На тлі побоювань щодо можливого контакту з небезпечними бактеріями ситуацію порівнюють з радянською практикою приховування інформації після Чорнобильської катастрофи.
Смерть у російському інституті чуми порівняли з Чорнобилем
Як пише Fox News, 28-річна Дар’я Шипілова працювала в Іркутському науково-дослідному інституті боротьби з чумою Сибіру та Далекого Сходу. Після того як їй стало погано, жінка була госпіталізована, однак згодом померла. Російська влада заявила, що причиною смерті нібито стала пневмонія невідомого походження. Росспоживнагляд запевнив, що у взятих у пацієнтки зразках не виявили мікроорганізмів, пов’язаних із її професійною діяльністю.
Однак відсутність детальної інформації стала приводом для нових припущень. Колишній співробітник ЦРУ Ден Гофман заявив, що російська влада традиційно жорстко контролює інформацію щодо чутливих інцидентів. За його словами, навіть одинична смерть не становить безпосередньої загрози владі Володимира Путіна, але подібні випадки можуть поступово підсилювати недовіру до Кремля.
Далі Гофман провів паралель з Чорнобильською катастрофою 1986 року. Тоді радянське керівництво тривалий час приховувало масштаби аварії на ЧАЕС від населення та міжнародної спільноти.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп відреагував на інформацію про спалах чуми в Сибіру.