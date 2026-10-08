Україна вдарила відразу по 20 регіонах РФ: у Міноборони РФ зробили заяву

У ніч проти 8 жовтня Росія зіткнулася з новою масштабною атакою безпілотників. Повітряна тривога та повідомлення про вибухи надходили одразу з кількох десятків російських регіонів, а також із території окупованого Криму. Про атаку повідомило Міністерство оборони РФ.

Міноборони РФ. Фото: з відкритих джерел

Згідно з російським військовим відомством, українські безпілотники почали заходити в повітряний простір країни ще близько 20:00 7 жовтня. Спроби російської протиповітряної оборони відбивати наліт тривали приблизно 12 годин – до 08:00 наступного дня.

Точну кількість запущених дронів російське Міноборони знову не розкрило. Проте з опублікованої статистики випливає, що може йтися як мінімум про кілька сотень апаратів. У відомстві стверджують, що всього ППО та засоби радіоелектронної боротьби знищили або придушили 399 безпілотників літакового типу.

Під ударом, за російською версією, опинилися Білгородська, Брянська, Волгоградська, Воронезька, Курська, Липецька, Орловська, Оренбурзька, Пензенська, Ростовська, Рязанська, Самарська, Саратовська, Смоленська, Тамбовська, Тульська та Ульянівська області.

Крім того, російські військові заявили про роботу ППО над Московським регіоном, Башкортостаном та Татарстаном, а також над окупованим Кримом та акваторією Чорного моря.

Таким чином, географія заявленої атаки виявилася надзвичайно широкою. При цьому російське військове відомство традиційно не наводить подробиць про можливі наслідки ударів, місця падіння уламків і завдану шкоду.

Незалежно підтвердити заявлені російською стороною цифри щодо кількості збитих безпілотників та результатів роботи ППО на момент публікації неможливо.

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