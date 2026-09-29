України взагалі не стане: ідеолог «рашизму» Дугін видав чергову цинічну заяву про війну із Заходом

Російський радикальний філософ та один із головних ідеологів кремлівського режиму Олександр Дугін закликав Росію усвідомити, що вона веде повномасштабну Третю світову війну. На його думку, Москва опинилася в ситуації, де компроміси неможливі, а на кону стоїть виживання самої РФ.

Олександр Дугін

Пропагандист констатує, що західний світ відкрито декларує мету завдати Кремлю стратегічного програшу. За його словами, у РФ тепер просто немає іншого виходу, окрім як відповісти симетрично.

"Якщо ситуація виглядає саме так, то подобається нам це чи ні, — зазначає Дугін у своєму дописі, — у нас залишається єдиний шлях: завдати стратегічної поразки самому Заходу".

У розумінні кремлівського ідеолога, такий кінець означає не дипломатичний компроміс із "збереженням обличчя", а повне знищення супротивника. Водночас він змушений визнати очевидну слабкість російської армії, яка загрузла в боях на лінії фронту.

"Нам закинуть, мовляв, що ви таке верзете? Ми вже п'ятий рік поспіль із Малою Токмачкою розібратися не спроможні, — бідкається пропагандист і тут же намагається знайти виправдання невдачам окупантів: — Не можемо, бо воюємо зовсім не з тими. Насправді це протистояння із Заходом. Ми гадали, що "СВО" — це історія про Київ, наче боротьба з мохом. А виявилося, що зіткнулися з гранітом".

Долю України Дугін окреслює максимально цинічно. Він стверджує, що українські території є лише одним із театрів глобальних бойових дій глобальної "війни Суші та Моря", а майбутнє самої держави Москву більше не цікавить.

"Що станеться з Україною, зараз уже взагалі не має жодного значення, — заявляє рупор Кремля, додаючи апокаліптичний прогноз: — Найімовірніше, цієї країни просто не існуватиме. Головне питання зараз в іншому — як саме здолати Захід і знищити ворога?".

Пропагандист наголошує, що ідеальним варіантом було б знищення опонента невійськовими методами, проте Росія має бути готовою і до найрадикальніших кроків, оскільки "перед ними стоїть убивця". Наостанок Дугін дорікнув російському суспільству та керівництву за нерішучість, заявивши, що Москва досі діє "наполовину", хоча час для сумнівів уже вичерпано.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський актор та палкий прихильник кремлівського режиму Іван Охлобистін виступив із черговою абсурдною заявою, порівнявши сучасні світові події з біблійним апокаліпсисом. У своєму відеозверненні він висловив переконання, що людство вже переживає фінальну стадію свого існування, яка нагадує тривалий телевізійний проєкт.