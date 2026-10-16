«Укусив руку, яка годувала»: Медведєв вибухнув образами на адресу Зеленського після критики з боку Трампа

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Недилько Ксения
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у своєму блозі оприлюднив новий допис, насичений різкою риторикою та зневажливими епітетами на адресу українського керівництва та європейських політиків. Приводом для чергової словесної атаки російського посадовця стали висловлювання чинного президента США Дональда Трампа, який розкритикував Володимира Зеленського за нібито небажання йти на компроміс задля припинення війни та звинуватив його в руйнації власної країни.
Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел
Російський чиновник також звинуватив лідерів країн Європейського Союзу у спробах штучно затягнути конфлікт у надії на зміну політичного ландшафту за океаном.
На переконання представника кремлівського режиму, навіть можливі майбутні тактичні успіхи опонентів Дональда Трампа не завадять Москві реалізувати свої агресивні плани щодо ліквідації українського суверенітету.
У МЗС України та міжнародних правозахисних організаціях неодноразово наголошували, що подібні заяви російського керівництва є прямим проявом мови ненависті та офіційним підтвердженням намірів РФ здійснювати геноцид українського народу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з Україною, якщо Трамп повністю повернеться в бік Росії.