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«Укусив руку, яка годувала»: Медведєв вибухнув образами на адресу Зеленського після критики з боку Трампа

«На заваді інтересам США»: у Радбезі РФ прокоментували слова Трампа щодо небажання Києва йти на мир

16 жовтня 2026, 14:28
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Недилько Ксения

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у своєму блозі оприлюднив новий допис, насичений різкою риторикою та зневажливими епітетами на адресу українського керівництва та європейських політиків. Приводом для чергової словесної атаки російського посадовця стали висловлювання чинного президента США Дональда Трампа, який розкритикував Володимира Зеленського за нібито небажання йти на компроміс задля припинення війни та звинуватив його в руйнації власної країни.

«Укусив руку, яка годувала»: Медведєв вибухнув образами на адресу Зеленського після критики з боку Трампа

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

""Людина року" і "новий Черчилль" визнаний своїм колишнім господарем поміхою миру і інтересам США, — безапеляційно заявив Медведєв, інтерпретуючи випади з Вашингтона як остаточну зміну ставлення американських еліт до Києва. — Адже він до крові укусив руку, що його годувала".

Російський чиновник також звинуватив лідерів країн Європейського Союзу у спробах штучно затягнути конфлікт у надії на зміну політичного ландшафту за океаном.

"Європейські безхребетні вмовляють київську вошу запастися терпінням, — стверджує заступник голови Радбезу РФ, використовуючи дегуманізуючі метафори щодо українського народу та союзників, — не злити дядюшку Джо і дочекатися програшу республіканців на виборах у Конгрес".

На переконання представника кремлівського режиму, навіть можливі майбутні тактичні успіхи опонентів Дональда Трампа не завадять Москві реалізувати свої агресивні плани щодо ліквідації українського суверенітету.

"Але і в цьому випадку київських членистоногих жде обробка отруйним дустом, — підсумував Медведєв, відкрито погрожуючи фізичним знищенням представникам легітимної української влади. — Дядя дезінсектор злопам'ятний і не повинен прощати тварь, яка стала однією з важливих причин його поразки на виборах".

У МЗС України та міжнародних правозахисних організаціях неодноразово наголошували, що подібні заяви російського керівництва є прямим проявом мови ненависті та офіційним підтвердженням намірів РФ здійснювати геноцид українського народу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з Україною, якщо Трамп повністю повернеться в бік Росії.



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