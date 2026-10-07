«Уразили виробництво ракет “Фламінго”»: у Росії назвали, куди били у Києві, Дніпрі та Прилуках

Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило деталізований звіт про масштабну нічну атаку на українські регіони, спробувавши виправдати удари по суто цивільних об'єктах вигадками про військове виробництво. Російське військове керівництво стверджує, що під прицілом опинилися підприємства, які нібито випускають дрони та ракетне озброєння.

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Зокрема, у зведенні окупантів зазначається, що у столиці та промислових центрах вони поцілили в бази збирання техніки.

"У Києві ЗС РФ вразили підприємство "Розумні боєприпаси", що здійснює збирання та зберігання крилатих ракет "Фламінго" та FP-9", — заявили у відомстві загарбників.

За версією Москви, виробництво цих самих ракет "Фламінго" (зокрема модифікації FP-5) або деталей до них вони також нібито атакували на дніпровському підприємстві "Південмаш ім. О. Макарова", на механічному заводі на Харківщині та на одному з підприємств у Прилуках Чернігівської області, де раніше місцева влада зафіксувала удар по звичайній житловій багатоповерхівці. До цього ж списку "ракетних об'єктів" росіяни примудрилися зарахувати Кіровоградщину, де нібито поцілили в цех "Групи промислових підприємств “Олександрія”", та Кременчук, де під удар потрапив завод "АвтоКрАЗ".

Проте найбільший абсурд у заяві Міноборони РФ стосується відомих підприємств харчової та целюлозно-паперової промисловості України.

"У Кременчуці вразили тютюнову фабрику "JTI Україна", де організовано випуск боєприпасів", — переконують російські військові, додавши до переліку "цілей" і Київську область: "ЗС РФ вразили Київський картонно-паперовий комбінат, на базі якого організовано виробництво та зберігання ракет "Фламінго"".

Не оминули увагою в Москві й південні логістичні шляхи. У звіті агресора зазначається, що "в порту Одеса ЗС РФ вразили суховантаж, який доставляв вантажі військового та подвійного призначення". Крім того, за твердженням окупантів, в Одеській області вони атакували судноремонтний завод "Дунайсудосервіс" (у тексті РФ — "Дунай судоремонт"), де нібито виготовляли та тримали безекіпажні морські катери.

Подібні абсурдні звіти із вигадуванням військових баз на території тютюнових фабрик чи паперових комбінатів є традиційним інструментом російської пропаганди для маскування воєнних злочинів проти мирного населення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти вбили у Києві двох людей на території гаражного кооперативу. У Прилуках на Чернігівщині російська ракета х-101 влучила у багатоповерхівку, внаслідок чого вже відомо про п’ятьох загиблих, людей продовжують діставати з-під завалів. У Полтавській області в місті Кременчук загинуло теж двоє людей через ракетну атаку.