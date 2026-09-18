Ванга передбачила точний рік смерті Путіна: залишилося недовго

2026 рік може стати переломним для Росії. Одне передбачення болгарської провидиці Ванги, стосується російського диктатора Володимира Путіна. Згідно з прогнозом, саме цього року може завершитися епоха Путіна, а країну очолить нова людина.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Передбачення Ванги про Путіна виринуло на тлі війни Росії проти України та розмов про майбутнє російської влади. У прогнозі Ванги йдеться про можливу смерть Путіна у 2026 році та появу нового керівника Росії.

Якщо цей сценарій справдиться, зміна лідера стане однією з найбільш значущих політичних подій для Росії за останні десятиліття. Путін фактично визначає політичний курс країни вже понад чверть століття. Він уперше став президентом Росії у 2000 році та залишався на цій посаді до 2008-го. Після чотирьох років на посаді прем'єр-міністра Путін повернувся до Кремля у 2012 році. Відтоді він безперервно очолює державу.

Особливого значення прогноз набуває через війну проти України. Зміна керівництва Росії могла б відкрити новий етап для країни та вплинути на її зовнішню політику. Однак сам факт зміни лідера не означав би автоматичного завершення війни.

Попри це, до кінця 2026 року залишається кілька місяців, тому саме цей період покаже, чи справдиться передбачення баби Ванги про смерть Путіна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що прогнозувала Ванга на 2026 рік. У її пророцтві є згадки про штучний інтелект та кліматичну катастрофу.

Також "Коментарі" писали про Баба Ванга назвала точний рік "абсолютного судного дня" для людства. Передбачила кінець людства у 5079 році.