Велика втрата для РФ: який важливий об'єкт згорів після удару України

У Ростові-на-Дону спалахнув резервуарний парк нафтового терміналу Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Про це повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними, після удару на території об'єкта не залишилося неушкоджених паливних резервуарів.

У Ростові-на-Дону згорів великий нафтовий термінал. Фото: з відкритих джерел

Термінал, раніше відомий під назвою "Південь Русі", використовувався для перевалки нафтопродуктів. До пригоди його пропускна спроможність оцінювалася в 2,5 млн. тонн палива на рік. Біля причалу могли одночасно знаходитися два судна водотоннажністю від 3 до 5 тисяч тонн.

Якщо відомості про пошкодження резервуарного парку підтвердяться, подія може суттєво вплинути на роботу об'єкта. Однак на момент появи повідомлень точний ступінь руйнувань, терміни можливого відновлення та розмір збитків не було встановлено.

Інформація про пожежу з'явилася на тлі суперечок навколо взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії та України. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити атаки на російські нафтопереробні підприємства, якщо Москва зупинить удари по українській енергетиці.

За словами українського лідера, припинення атак на енергетичні об'єкти можливе за умови взаємних кроків та наявності реальних гарантій. Зеленський наголосив, що односторонні поступки не забезпечать стійкого перемир'я.

Водночас, Financial Times з посиланням на джерела повідомляла про посилення тиску з боку США на Київ з вимогою припинити удари по російських НПЗ. Ця тема стала частиною ширших дискусій щодо можливих домовленостей щодо енергетичного перемир'я.

На цьому тлі пошкодження нафтового терміналу знову привернула увагу до вразливості російської інфраструктури палива. При цьому обставини події, характер ушкоджень та причетність конкретної сторони вимагають підтвердження щодо незалежних джерел.

Поки що залишається відкритим питання, наскільки серйозно пожежа вплине на логістику нафтопродуктів та подальшу роботу терміналу. Для оцінки наслідків необхідні додаткові відомості про стан резервуарів, причалу та обладнання об'єкта.

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