Вибори до 2031 року: навіщо Путіну нова Держдума і чого Кремль чекає від голосування

У Росії відбуваються перші парламентські вибори після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як пише CNBC, голосування триватиме три дні – з п'ятниці по неділю, а основним підсумком, на який очікують спостерігачі, має стати збереження домінуючого положення "Єдиної Росії" у Державній думі.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Нижня палата російського парламенту налічує 450 депутатів. Наразі "Єдина Росія" контролює 310 місць, а для збереження кваліфікованої більшості їй необхідно отримати щонайменше 300 мандатів.

При цьому аналітики звертають увагу не лише на розподіл місць. Важливими показниками стануть явка та результат правлячої партії на тлі війни, економічних проблем та перебоїв із паливом. За даними CNBC, рейтинги "Єдиної Росії" знизилися до мінімального за чотири роки рівня, хоча партія, як і раніше, значно випереджає конкурентів.

Політичний простір залишається обмеженим. Усі партії, що беруть участь, тією чи іншою мірою демонструють лояльність Володимиру Путіну та його курсу. "Яблуко", яке виступало проти війни, до виборів не було допущено після рішення Верховного суду.

Економіст Сергій Гурієв заявив CNBC, що у російському суспільстві може посилюватися запит на завершення війни через її високу вартість. Однак наскільки ці настрої позначаться на голосуванні, залежатиме від явки та розподілу голосів.

Особливого значення вибори набувають через термін повноважень нового скликання. Держдума працюватиме до 2031 року і таким чином охопить президентську кампанію 2030 року.

Це означає, що новий склад парламенту може стати важливим учасником можливих політичних змін у Росії протягом наступного п'ятиріччя.

При цьому повідомлення про можливу нову мобілізацію після виборів залишаються предметом припущень: Кремль неодноразово заперечував плани обов'язкового призову. Гурієв також пов'язує подальшу позицію Путіна щодо переговорів із ситуацією на фронті та можливими змінами в Донецькій області.

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