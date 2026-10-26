Вибухи у найбільшого ТЦ та пожежі у кількох районах: яке місто РФ атакували дрони

Вранці 26 жовтня Воронеж опинився під атакою безпілотників. У місті пролунали вибухи, після яких з'явилися повідомлення про пожежі одразу в кількох місцях. Один із епізодів стався в районі торгово-ділового комплексу "Галерея Чижова" у центрі міста. Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

За інформацією місцевих жителів, близько 05:20 в районі комплексу пролунали вибухи, а потім почалося спалах. Згодом очевидці повідомляли, що вогонь продовжує поширюватися.

"Галерея Чижова" – один із найбільших торгово-ділових комплексів Воронежа. При цьому наразі немає підтверджених даних, що саме спричинило пожежу. Невідомо, чи об'єкт був безпосередньо вражений безпілотником, чи спалах виник у результаті роботи російської протиповітряної оборони.

На поширюваних у мережі кадрах, як стверджують місцеві джерела, видно кілька осередків займання у різних частинах міста. Жителі також повідомляли про політ безпілотників над Воронежем.

Офіційна інформація про руйнування, можливі постраждалі та масштаби наслідків атаки на момент публікації була відсутня. Тому остаточні висновки про характер того, що сталося, робити передчасно.

Воронезька область вже зазнавала атак безпілотників в останні дні. У ніч на 24 жовтня російське військове відомство повідомляло про перехоплення дронів над рядом регіонів країни, включаючи Воронезьку, Білгородську, Курську та Липецьку області, Москву та Підмосков'я, окупований Крим та Татарстан.

У той же день Генеральний штаб ЗСУ заявив про поразку двох підприємств російського військово-промислового комплексу та літака на аеродромі "Єйськ". Незалежного підтвердження всіх заявлених наслідків цих ударів у наведених повідомленнях немає.

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