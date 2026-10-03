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Війна може боляче вдарити по Кремлю: які дані Путін розпорядився терміново засекретити

З офіційного звіту за 2025 рік зникли одразу кілька чутливих показників

3 жовтня 2026, 08:45
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Кравцев Сергей

Судовий департамент при Верховному суді Росії засекретив частину статистики роботи судів за 2025 рік. Про це повідомляє російське незалежне видання "Верстка", яке вивчило опублікований 2 жовтня звіт.

Війна може боляче вдарити по Кремлю: які дані Путін розпорядився терміново засекретити

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

У документі окремі рядки зафарбовані сірим кольором. Серед прихованої інформації – кількість позовів про визнання громадян загиблими чи зниклими безвісти. Ще рік тому російські суди розглянули близько 17,5 тис. таких заяв. Наразі аналогічний показник за 2025 рік недоступний.

Зникли й інші дані, що дозволяють оцінити масштаби кримінального переслідування за чутливими для російської влади статтями. Зі звіту прибрали окремий розділ про злочини проти основ конституційного ладу та безпеки держави. В результаті з відкритої статистики зникли відомості про справи про державну зраду, розголошення державної таємниці, диверсії, створення екстремістських спільнот та низку інших звинувачень.

При цьому не вся статистика щодо політично чутливих статей зникла. Зокрема, у звіті збереглися дані про покарання за поширення так званих фейків про російську армію. Згідно з опублікованою інформацією, у 2025 році за цією статтею було засуджено 90 осіб.

Скорочення торкнулося адміністративних правопорушень. У відкритому звіті більше немає окремих показників щодо штрафів за "дискредитацію" армії, розпалювання ворожнечі, заклики до сепаратизму та порушення вимог для осіб, визнаних "іноагентами".

Крім того, зі статистики зникли відомості про злочини, скоєні представниками силових та державних структур. Раніше окремо вказувалися показники щодо військових, суддів, прокурорів, слідчих, поліцейських та співробітників пенітенціарної системи.

Офіційний звіт Верховного суду за 2025 рік залишається доступним на сайті судової системи, проте частина деталізованих показників в опублікованій статистиці наразі відсутня.

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