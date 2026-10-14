Війна в Україні може незабаром закінчитись: кого Кремль закликав не заважати

У Кремлі заявили про відсутність узгоджених міжнародних зустрічей щодо врегулювання війни проти України та одночасно звинуватили європейські країни у діях, які, за версією Москви, перешкоджають досягненню миру. У Москві натякнули на важливих домовленостях із Вашингтоном, які могли б наблизити завершення війни в Україні. Відповідні заяви зробив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, наразі конкретні зустрічі міжнародного формату, присвячені українському врегулюванню, не узгоджені. При цьому Пєсков стверджує, що президент США Дональд Трамп продовжує докладати зусиль, щоб перевести процес врегулювання у мирне русло.

Водночас російська сторона знову виступила із критикою європейських держав. За версією Москви, європейські країни зацікавлені у продовженні конфлікту та створюють перешкоди для досягнення домовленостей між Росією та США.

Пєсков також заявив про ризики можливого саботажу угод із боку європейських держав. Проте конкретних прикладів дій, які могли б зірвати домовленості, представник Кремля не навів.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні. За його словами, Кремлю нічого не відомо про цю ситуацію, окрім інформації, яка з'явилася у засобах масової інформації.



