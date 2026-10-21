Воєнна логістика загарбників: РФ добудовує залізницю з Ростовської області в обхід Іловайська

Російські окупаційні війська знову активізували інженерні роботи на тимчасово підконтрольних територіях з метою радикального покращення та пришвидшення забезпечення своїх військових підрозділів.

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Загарбники повернулися до реалізації важливого інфраструктурного проєкту, який безпосередньо вплине на ситуацію на південному фронті.

"Росіяни відновили будівництво залізничного мосту для прямого сполучення Ростовської області з Маріуполем", — повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, головна мета ворога є суто стратегічною, оскільки нова гілка дозволить скоротити військову логістику майже на 200 км.

Нинішня схема перевезень окупантів є значно довшою та вразливішою для українських ударів. Як пояснює аналітик, "зараз залізничне сполучення з Ростовської області до Маріупольського логістичного вузла проходить через Іловайськ, далі через Маловодне до Маріуполя або Волновахи". Такий кружний шлях створює значне навантаження та "додатковий маршрут протяжністю майже 200 км порівняно з прямим сполученням".

Запуск прямої залізничної колії дасть супротивнику суттєву перевагу у часі та оперативності постачання озброєння і живої сили.

"Будівництво нової залізничної інфраструктури дозволить росіянам скоротити цей шлях на кілька годин і забезпечити пряме сполучення з Маріупольського логістичного вузлом", — підкреслив Андрющенко.

Він також додав, що активність на цьому об'єкті не була постійною через успішні дії Сил оборони України. Зокрема, "улітку роботи на цій ділянці були частково призупинені або обмежені через ризики атак", проте з початком осені окупанти знову повернулися до масштабних робіт: "Однак у вересні будівництво поновилося".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ постійно перекидає живу силу та техніку на різні напрямки фронту через Маріуполь.