Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання йти на компроміси задля припинення бойових дій в Україні, назвавши гуманітарні ініціативи тактичним ходом Києва. Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров публічно розкритикував заклики міжнародної спільноти та української сторони щодо укладання локальних угод.

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

"В Україні закликають негайно припинити вогонь, домовитися про перемир'я енергетичне, продовольче, повітряне, морське, — заявив очільник російського МЗС. — Все це потрібно не для миру. Ми в цьому переконувалися багаторазово".

На думку російського дипломата, будь-які спроби знизити інтенсивність конфлікту чи зафіксувати лінію розмежування нібито використовуються лише для посилення оборонних спроможностей України.

"Всі ці стогони націлені виключно на надання Києву передишки для відновлення бойового потенціалу за рахунок зовнішніх спонсорів цього режиму", — стверджує Лавров.

Замість пошуку дипломатичних шляхів для порятунку життів та відновлення інфраструктури, Кремль продовжує висувати ультимативні вимоги, які передбачають капітуляцію України.

"Ми ж настаюємо не на тимчасовому припиненні вогню, таке бувало вже багаторазово, — підкреслив Сергій Лавров, окреслюючи непохитну позицію Москви, — а на надійному усуненні першопричин кризи".

Паралельно з цим російська сторона продовжує використовувати мовне питання як один із головних приводів для виправдання своєї загарбницької війни. Речник МЗС РФ окремо додав, що київська влада нібито категорично не збирається вживати жодних заходів для скасування чинних українських законів про захист та функціонування російської мови, що в розумінні Кремля залишається бар'єром для будь-яких політичних домовленостей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Генштабі ЗСУ підтвердили, що поки тривав режим тиші на Херсонщині, окупанти готували новий наступ.