Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання йти на компроміси задля припинення бойових дій в Україні, назвавши гуманітарні ініціативи тактичним ходом Києва. Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров публічно розкритикував заклики міжнародної спільноти та української сторони щодо укладання локальних угод.
Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії
На думку російського дипломата, будь-які спроби знизити інтенсивність конфлікту чи зафіксувати лінію розмежування нібито використовуються лише для посилення оборонних спроможностей України.
Замість пошуку дипломатичних шляхів для порятунку життів та відновлення інфраструктури, Кремль продовжує висувати ультимативні вимоги, які передбачають капітуляцію України.
Паралельно з цим російська сторона продовжує використовувати мовне питання як один із головних приводів для виправдання своєї загарбницької війни. Речник МЗС РФ окремо додав, що київська влада нібито категорично не збирається вживати жодних заходів для скасування чинних українських законів про захист та функціонування російської мови, що в розумінні Кремля залишається бар'єром для будь-яких політичних домовленостей.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Генштабі ЗСУ підтвердили, що поки тривав режим тиші на Херсонщині, окупанти готували новий наступ.