Все стало на свої місця: у США розкрили, навіщо насправді Кремлю переговори з Трампом

Росія може використовувати переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа не так для припинення війни в Україні, як для отримання економічних поступок та зміцнення власних військових можливостей. Такий висновок міститься у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 22 жовтня.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою аналітиків, представники Кремля намагалися подати зустріч російського правителя Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом 21 жовтня як свідчення готовності Москви до змістовного діалогу. Проте заяви російських чиновників одночасно вказують на зацікавленість у відновленні економічних зв'язків із Вашингтоном.

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв повідомив, що сторони домовилися розширювати російсько-американську економічну співпрацю та продовжувати контакти. При цьому джерело, близьке до російського МЗС, розповіло виданню Verstka, що Кремль вже понад півтора року намагається схилити адміністрацію Трампа на свій бік.

Інший російський чиновник, за даними Verstka, заявив, що у Москві не розраховують на швидке вирішення конфлікту завдяки переговорам, але сподіваються отримати економічні поступки, які дозволять збільшити державні доходи та зберегти ресурси для продовження війни.

Додаткові питання викликала заява прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова. За його словами, Путін не представив Віткоффу конкретної російської мирної пропозиції та не визначав склад делегації для можливої тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

У той же час представники російської Держдуми висловлювали сумніви щодо можливості завершення війни шляхом переговорів і виступали проти заморожування нинішньої лінії фронту. Деякі російські політики прямо закликали посилювати військовий тиск на Київ.

ISW вважає подібну риторику частиною колишньої переговорної тактики Москви: переконувати Захід, що Україна нібито не зможе продовжувати опір і має піти на поступки.

За оцінкою Інституту, Кремль може прагнути виграти час, продовжуючи досягати своєї мети військовим шляхом. При цьому реальні наміри російської сторони залишаються предметом аналізу, а отримання економічних поступок від США поки не означає, що Вашингтон погодився на такі умови.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія втрачає захоплені території: у США оцінили наслідки українського контрнаступу.



