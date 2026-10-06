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Втрати російської армії різко зросли: Мадяр розповів, яке рішення тепер ухвалив Кремль

Сили безпілотних систем України повідомили про майже 40-відсотковий стрибок підтверджених втрат російської армії за перші п'ять днів жовтня

6 жовтня 2026, 12:41
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Кравцев Сергей

Російська армія могла значно збільшити присутність на фронті, що позначається на кількості зафіксованих втрат. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр". Його дані наводить РБК-Україна з посиланням на публікацію у Telegram.

Втрати російської армії різко зросли: Мадяр розповів, яке рішення тепер ухвалив Кремль

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За словами Бровді, за перші п'ять днів жовтня підрозділи СБС підтвердили 2699 безповоротних та санітарних втрат російських військовослужбовців. Для порівняння, в аналогічний період вересня було зафіксовано 1931 р. втрату, а на початку серпня – 1529 р. Таким чином, жовтневий показник виявився майже на 40% вище вересневого і більш ніж на 76% перевищив серпневий.

Командувач пов'язує таку динаміку із збільшенням чисельності російських підрозділів на передовий. За його оцінкою, те, що відбувається, може свідчити про проведення Росією прихованої мобілізації – без оголошення масштабної кампанії, але з постійним нарощуванням угруповання військ.

Особливо помітні зміни зафіксовано на Добропільсько-Покровському напрямі. У зоні відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" СБС за перші п'ять днів жовтня нарахували 1268 російських втрат. Місяцем раніше показник становив 884 особи, а на початку серпня – 664 особи.

Таким чином, жовтнева цифра зросла приблизно на 43% порівняно з вереснем і майже вдвічі перевищила показник серпня. При цьому Бровді наголосив, що йдеться виключно про втрати, зафіксовані підрозділами Сил безпілотних систем. Дані інших частин Сил оборони України до статистики не включені.

Командувач також заявив, що наведені показники ґрунтуються на обліку та аналізі верифікованих даних, а не на припущеннях. Разом з тим, висновок про "приховану мобілізацію" залишається оцінкою українського військового керівництва, зроблену на підставі динаміки втрат і чисельності російських сил.

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Джерело: https://t.me/robert_magyar/2877
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