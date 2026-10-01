Ядерний ультиматум Кремля: Росія відкрито погрожує НАТО через Калінінградську область

Черговий дипломатичний демарш Москви став свідченням нового етапу напруги на європейському континенті. Російське керівництво вкотре транслює тезу, що військові блоки Заходу готують транспортну облогу Калінінградського ексклаву. У тексті надісланого документа прямо вказано, що в разі реалізації такого сценарію Кремль готовий стерти будь-які обмеження щодо використання власного арсеналу. Росія "задіє весь наявний у її розпорядженні арсенал сил і засобів — включаючи ядерну зброю", — йдеться в неофіційній ноті РФ, де також містяться прямі загрози атакувати штаб-квартири та урядові будівлі країн-членів НАТО. Першою про це повідомила Financial Times.

Володимир Путін

Реакція Брюсселя на подібні залякування була миттєвою та безкомпромісною. Речниця Альянсу Еллісон Харт рішуче засудила дії Москви. Вона зазначила, що жодні навчання блоку не спрямовані проти суверенних територій третіх держав.

"Ми рішуче засуджуємо погрозу силою, включаючи будь-яку безвідповідальну ядерну риторику", — наголосила речниця НАТО. Харт додала, що союзники не піддадуться на провокації та продовжать надавати всебічну підтримку Україні, а сам Альянс "має все необхідне, щоб захистити кожен інчилик союзної території".

Трохи згодом на міжнародний скандал відреагували й у самому Кремлі, спробувавши виправдати агресивний тон своєї дипломатії. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав подібні дії абсолютно адекватним кроком. На його думку, "цілком природно нагадати гарячим головам у Європі наші установочні документи", натякаючи на нещодавно оновлені положення ядерної доктрини РФ.

Водночас європейські посадовці закликають готуватися до складного періоду, оскільки ядерний шантаж супроводжується активізацією інших ворожих дій. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час оборонного саміту в Брюсселі попередив, що Росія посилюватиме тиск на ЄС за допомогою нелінійних методів ведення війни.

"У найближчі кілька місяців буде більше дій з гібридними загрозами", — застеріг бельгійський урядовець, наголосивши, що через диверсії, дезінформаційні кампанії та кібератаки "для Європи це буде похмура зима".

За словами міністра, європейська спільнота має негайно нарощувати потужності ППО та оборонного виробництва, оскільки загрози з боку Москви лише масштабуватимуться.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у повітряному просторі Російської Федерації зафіксовано підвищену активність стратегічної та дальньої авіації. Спостерігачі повідомили про зліт важких літаків безпосередньо з аеродромів базування на Сході.