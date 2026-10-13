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Як Путін відсвяткував свій 74-й день народження: розкрито нові деталі

Як Путін провів свій 74-й день народження: ізоляція, страх перед дронами та відсутність свята

13 жовтня 2026, 20:20
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Slava Kot

Володимир Путін провів свій 74-й день народження без гучних святкувань і публічних заходів. За даними британського видання Daily Star, 7 жовтня російський диктатор зосередився на робочих справах, а привітання від родини та близьких друзів отримав лише ввечері.

Як Путін відсвяткував свій 74-й день народження: розкрито нові деталі

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, більшу частину дня Путін присвятив міжнародним питанням. За його словами, очільник Кремля провів майже десять телефонних розмов з лідерами інших держав, зокрема Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Ірану, Казахстану, Туреччини та Узбекистану.

За інформацією Daily Star, жодних вечірок, урочистих зібрань чи масштабного святкування для Путіна не організовували. Видання пов’язує це з посиленням ізоляції російського лідера та побоюваннями за власну безпеку.

Американський політолог Джейсон Смарт стверджує, що протягом останніх десяти місяців Путін значну частину часу проводив у підземному бункері. На його думку, російський диктатор побоюється не лише українських дронів.

"Він боїться не лише українських безпілотників. Він також боїться своїх людей усередині", — заявив Смарт.

Як пише Daily Star, Путін боїться, що його можуть "повісити", якщо війну РФ в Україні буде програно. Крім того, розкішні резиденції Путіна, зокрема маєток на Валдаї, стали потенційно вразливішими через далекобійні удари українських дронів. Попри захисні сітки та системи протиповітряної оборони, перебування на поверхні, як стверджує видання, може розглядатися як додатковий ризик.

Видання також згадує економічні проблеми Росії, західні санкції та перебої з постачанням пального, які, за його оцінкою, могли вплинути на атмосферу в найближчому оточенні Путіна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто зі світових лідерів привітав Путіна з днем народження.



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Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/putin-celebrated-birthday-alone-paranoid-37765522
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