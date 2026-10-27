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«Як-то ріденько»: російський Z-блогер розкритикував результати нічного удару по Києву

«Можна припустити, що ТЕЦ не були цілями»: аналіз нічної атаки від прокремлівського ресурсу

27 жовтня 2026, 10:22
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Недилько Ксения

У російському інформаційному сегменті, який спеціалізується на військовій тематиці, активно обговорюють наслідки масштабної нічної атаки на столицю України. Окремі оглядачі звернули увагу на розбіжності між даними офіційного звіту Міноборони РФ та інформацією про реальні пошкодження інфраструктури в місті Київ.

«Як-то ріденько»: російський Z-блогер розкритикував результати нічного удару по Києву

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Наше МО ні про ТЕЦ, ні про універ нічого не сказало у своїй ранковій доповіді", — зазначив автор профільного російського Telegram-каналу Fightbomber.

Він додав, що через це можна припустити відсутність вказаних об'єктів серед початкових цілей військового командування РФ. За його оцінкою, попри заяви про удари, енергопостачання в Києві збережено, а будівля університету не зазнала руйнувань.

Водночас у прокремлівських мілітарних колах висловлюють незадоволення масштабами та ефективністю проведеної повітряної операції.

"Якщо це був МАУ (масований авіаційний удар), то якось ріденько і замало", — констатував блогер, висловивши сподівання, що це була лише комбінована атака.

Автор допису також поскаржився на високу інформаційну дисципліну серед мешканців Києва, які, на відміну від російських громадян, не поширюють у мережі фото та відео з місць влучань. Через брак візуальних матеріалів з різних ракурсів представники РФ наразі не можуть встановити ступінь пошкоджень та перспективи відновлення роботи Південного мосту, у зв'язку з чим блогер закликав свою аудиторію надсилати йому відповідні кадри у приватні повідомлення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Віталій Кличко показав, як виглядає уражений міст, та повідомив, що шлях перекрито для транспорту.



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