З економікою РФ почалося щось недобре: на які кроки раптом пішов Центробанк

Банк Росії зберіг ключову процентну ставку на рівні 14% річних, водночас погіршивши прогноз інфляції на 2026 рік. Згідно з прес-релізом регулятора, тепер очікується, що зростання споживчих цін становитиме 7,1-7,6%. Це вище попередніх орієнтирів і вказує на складності, що зберігаються в боротьбі з інфляцією.

Економіка Росії. Фото: із відкритих джерел

За даними Центробанку, на 19 жовтня річна інфляція у Росії досягла 6,8%. При цьому динаміка цін у третьому кварталі виявилася помітно більш напруженою, ніж у другому. З урахуванням сезонних факторів, поточне зростання цін у перерахунку на рік прискорилося в середньому до 8% проти 4,8% кварталом раніше.

Схожа тенденція спостерігається і в базовій інфляції, що дозволяє оцінити стійкість цінового тиску без урахування найбільш волатильних компонентів. Цей показник зріс до 6,2% після 4,5% у другому кварталі.

Одним із чинників прискорення інфляції Банк Росії назвав підвищення цін на моторне паливо. Подорожчання пального може відбиватися як витратах автомобілістів, а й у вартості перевезень і товарів, збільшуючи тиск на споживчі ціни.

Ще у липні регулятор підвищив прогноз інфляції на 2026 рік з 4,5-5,5% до 6-7%. Тепер діапазон знову переглянуто у бік підвищення. Одночасно очікування щодо економічного зростання стали стриманішими: прогноз збільшення ВВП Росії на 2026 рік становить 0-1% замість колишніх 0,5-1,5%.

На 2027 рік Банк Росії, як і раніше, орієнтується на інфляцію близько 4%. Однак досягнення цієї мети залежатиме від того, наскільки швидко вдасться сповільнити зростання цін та стабілізувати економічну ситуацію.

Збереження ставки на рівні 14% означає, що регулятор поки що не оголосив про нове зниження вартості запозичень. Для бізнесу та громадян це залишає фінансові умови жорсткими, тоді як перегляд інфляційного прогнозу свідчить: ціновий тиск залишається суттєвим ризиком для російської економіки.

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