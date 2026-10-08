«Забувають сказати це Путіну»: чому від диктатора приховують наслідки війни

Російський технологічний сектор та паливна індустрія зазнали чергових серйозних збитків. У ніч проти 8 жовтня українські безпілотники атакували потужний обчислювальний центр компанії "Яндекс", розташований у Сасовському окрузі Рязанської області. Попри намагання керівництва корпорації мінімізувати масштаби та назвати ураження лише локальним "інцидентом", приховати наслідки не вдалося. Через виникнення пожежі та проблеми з живленням повністю припинили роботу "Яндекс.Диск", "Яндекс.Документи" та низка хмарних інструментів.

Путін і Пєсков

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив, що російське командування системно приховує від власного диктатора реальні ризики продовження бойових дій.

"В цю гру можна грати удвох. СОУ нанесли удар по дата-центру "Яндекс" у Рязанській області, — констатував посадовець, вказуючи на дзеркальну відповідь українських воїнів. — Генерали, які планують операції проти України і переконують в доцільності путіна, постійно забувають сказати, що у відповідь точно прилетить".

На думку Коваленка, російський генералітет навмисно замовчує вразливість власного тилу перед сучасними технологічними спроможностями ЗСУ. Адже визнання того, що стратегічні об'єкти РФ більше не захищені, зруйнує всю пропагандистську лінію Кремля.

"Але ж тоді доведеться визнати війну безглуздою", — резюмував очільник ЦПД.

Паралельно з дестабілізацією цифрового простору, Сили оборони знеструмили військово-промисловий потенціал ворога в паливній сфері. Цієї ж ночі вибухи пролунали на території нафтохімічного комплексу "Газпром нафтохім Салават", який розташований у Башкортостані — за понад 1400 кілометрів від лінії фронту.

Цей об'єкт вважається одним із найкрупніших нафтопереробних вузлів РФ. Потужності підприємства дозволяють обробляти до 10 мільйонів тонн нафтової сировини щорічно, забезпечуючи паливом значну частину окупаційних підрозділів. Російські рятувальні служби залучили значні сили для ліквідації загоряння на промисловому гіганті, поки місцеві користувачі скаржаться на неможливість отримати доступ до своїх робочих файлів у мережі.