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Захарова впала в істерику через слова Зеленського: чим шоковані у Лаврова

Представниця МЗС РФ Захарова прокоментувала відповідь президента Зеленського про візит до Москви

24 вересня 2026, 12:48
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський неодноразово пропонував лідеру РФ Володимиру Путіну провести особисту зустріч та обговорити гострі питання, щоб завершити війну. У Кремлі наголошують, що готові зустрітися тільки в Москві, і навіть запевняють, що гарантують повну безпеку. Лідер України категорично відмовляється від візиту, пропонуючи нейтральну територію. Однак на цьому питанні спробували зіграти та отримали жорстку відповідь.

Захарова впала в істерику через слова Зеленського: чим шоковані у Лаврова

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Під час Генасамблеї ООН у Зеленського запитали журналісти (російські — як повідомляли в мережі інтернет), коли президент України приїде в Москву. На що Зеленський відповів — “на ракеті”. 

Представниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала відповідь лідера України. 

“Зеленський, відповідаючи на запитання Валентина Богданова, сказав, що прибуде до Москви "на ракеті". Мабуть, Зеленський побоюється, що на нього чекає доля Лжедмитрія, самозванця епохи смутного часу, прахом якого зарядили гармату і вистрілили у бік Польщі (Сікорському на замітку)”, — прокоментувала вона.

Також представниця російського МЗС зазначили, що “наприкінці відповіді Зеленський представився, щоб знали, з ким мають справу”

Російське видання “ТАСС” наводить ще один коментар Захарової. 

“Зеленський словами про політ до Москви "на ракеті" показав, що він уже "повністю з'їхав з котушок", — наводить слова Захарової видання. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія значно розширила перелік цілей, які нібито вважають воєнними в Україні, хоча це цивільна інфраструктура. Захарова прокоментувала удар по локомотиву поїзда, в якому перебували представники західних країн, серед яких був і експрем’єр Великої Британії Боріс Джонсон. 




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Джерело: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/14995
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