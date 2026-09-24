Захарова впала в істерику через слова Зеленського: чим шоковані у Лаврова

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський неодноразово пропонував лідеру РФ Володимиру Путіну провести особисту зустріч та обговорити гострі питання, щоб завершити війну. У Кремлі наголошують, що готові зустрітися тільки в Москві, і навіть запевняють, що гарантують повну безпеку. Лідер України категорично відмовляється від візиту, пропонуючи нейтральну територію. Однак на цьому питанні спробували зіграти та отримали жорстку відповідь.
Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Під час Генасамблеї ООН у Зеленського запитали журналісти (російські — як повідомляли в мережі інтернет), коли президент України приїде в Москву. На що Зеленський відповів — “на ракеті”.
Представниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала відповідь лідера України.
Також представниця російського МЗС зазначили, що “наприкінці відповіді Зеленський представився, щоб знали, з ким мають справу”
Російське видання “ТАСС” наводить ще один коментар Захарової.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія значно розширила перелік цілей, які нібито вважають воєнними в Україні, хоча це цивільна інфраструктура. Захарова прокоментувала удар по локомотиву поїзда, в якому перебували представники західних країн, серед яких був і експрем’єр Великої Британії Боріс Джонсон.