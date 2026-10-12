Російське керівництво офіційно заблокувало мирну ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо запровадження 60-денного режиму тиші, який мав би дозволити організувати та провести загальнонаціональні вибори в Україні. Водночас у Москві підтвердили, що за лаштунками тривають інші дипломатичні треки, зокрема обговорення так званого енергетичного перемир’я, проте там відверто віддають перевагу контактам з американською стороною, ігноруючи європейські столиці.

Лавров і Пєсков

Коментуючи чутки про можливе припинення вогню в енергетичній сфері, речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що цей процес наразі перебуває на стадії обговорення.

"Контакти на тему енергетичного перемир'я тривають, — повідомив представник Кремля, пообіцявши оприлюднити результати пізніше. — Кремль проінформує, коли буде що сказати з цього приводу".

Пєсков також підкреслив, що Москва свідомо розмежовує роль міжнародних посередників у цьому конфлікті. На думку російської сторони, країни Європейського Союзу займають занадто жорстку позицію, тому Кремлю набагато більше імпонують зусилля переговорників із США щодо українського врегулювання. Європа ж, за твердженням речника Путіна, нібито "продовжує робити все, щоб не дати зупинитися конфлікту в Україні".

Щодо пропозиції Києва про двомісячну паузу на фронті для проведення електоральних процедур, позиція Москви виявилася максимально жорсткою та безкомпромісною. Російські високопосадовці прямо заявили, що не дадуть Силам оборони України можливості перегрупувати сили.

"Росія неодноразово говорила, що хоче не перемир'я, а довгострокового миру, — цинічно заявив Пєсков, відхиляючи 60-денний план Зеленського, — і готова робити для цього все можливе".

Цю тезу у ще більш агресивній формі підхопив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Керівник російського МЗС відверто дав зрозуміти, що Кремль прагне лише повної капітуляції України, а не проміжних угод.

"Зеленський не заслужив на перепочинок на полі бою", — резюмував Лавров, підкресливши наміри окупаційних військ продовжувати щоденні штурми та повітряні атаки без жодних гуманітарних чи політичних пауз.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори, але за однієї умови.