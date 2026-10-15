Жодного припинення війни: Лавров шокував цинічною вимогою до Зеленського і ЄС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув можливість припинення вогню між Україною та РФ для проведення президентських виборів в Україні. За його словами, Москва не погодиться на перемир’я, яке, як стверджує російська сторона, могло б дати Києву можливість відновити військові ресурси. Про це Лавров заявив журналістам.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Глава російського МЗС також розкритикував позицію президента України Володимира Зеленського щодо організації виборів. Лавров стверджує, що український лідер нібито висуває неприйнятні для Москви умови, через що питання голосування не може бути вирішене.

"Ніякого припинення вогню для того, щоб його знову привели до тями та накачали зброєю, не буде", — заявив Лавров.

Питання проведення президентських виборів в Україні знову опинилося в центрі міжнародної дискусії після заяв президента США Дональда Трампа. Американський лідер висловив думку, що Україні варто обрати нового керівника, який міг би домовлятися про припинення війни.

У Кремлі також критикували Зеленського, заявляючи про нібито відсутність у нього політичної волі для завершення бойових дій. Водночас український президент наголошував, що готовий обговорювати проведення виборів за умови, якщо США зможуть домовитися з Росією про повне припинення вогню.

Портал "Коментарі" вже писав, що на тлі наближення складної зими та російських атак на українську енергетичну інфраструктуру підтримка США залишається одним із головних питань для Києва. Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес прямо заявив: "Ми вас кинули".