«Знесуть і пройдуть як по буфету»: пропагандист Соловйов влаштував істерику через 800-тисячну піхоту ЗСУ

Російський рупор кремлівської пропаганди Володимир Соловйов вибухнув черговою абсурдною заявою, в якій фактично визнав колосальну силу та перевагу української армії. У прямому ефірі він висловив побоювання, що Збройні сили України здатні без особливих зусиль захопити кілька європейських держав.

Володимир Соловйов

"Чисельність сухопутних військ України перевершує, як я розумію, можливості зараз, принаймні, європейського НАТО — то точно, то, судячи з усього, і світового", — бідкається пропагандист, оцінюючи масштаби українського війська.

На його думку, розвиток подій на міжнародній арені може кардинально змінитися, і партнерам України нібито забракне сил, аби стримати її військовий потенціал.

Соловйов припускає сценарій, за якого Україна може легко розширити власні кордони за рахунок західних сусідів.

"Ситуація може таким чином повернутися, що хрен знає, що навіщо рубатися з нами, — розмірковує рупор Кремля, — якщо можна просто взяти і моментально наростити територію України, захопивши території Угорщини, Польщі, Румунії".

У своїй хворій фантазії топпропагандист уже бачить, як українські захисники марширують європейськими містами, а Північноатлантичний альянс залишається безпорадним перед такою потужністю.

"Та як по буфету пройдуть, Молдов у , увійдуть в Європу, — істерично підсумував Соловйов, додавши: — І 800-тисячну піхоту України НАТО взагалі не зможе зупинити. Вони їх просто знесуть".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські захисники встановили новий історичний рекорд із ліквідації живої сили ворога за одну добу. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 1 листопада лави російських загарбників спорожніли на колосальну кількість особового складу.

"Протягом 1 листопада Сили оборони України знешкодили 2 500 російських загарбників, — звітують у військовому відомстві, наголошуючи на безпрецедентній інтенсивності боїв. — Це найбільші добові втрати противника за весь час повномасштабної війни".