«Знесуть і пройдуть як по буфету»: пропагандист Соловйов влаштував істерику через 800-тисячну піхоту ЗСУ

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Недилько Ксения
Російський рупор кремлівської пропаганди Володимир Соловйов вибухнув черговою абсурдною заявою, в якій фактично визнав колосальну силу та перевагу української армії. У прямому ефірі він висловив побоювання, що Збройні сили України здатні без особливих зусиль захопити кілька європейських держав.
Володимир Соловйов
На його думку, розвиток подій на міжнародній арені може кардинально змінитися, і партнерам України нібито забракне сил, аби стримати її військовий потенціал.
Соловйов припускає сценарій, за якого Україна може легко розширити власні кордони за рахунок західних сусідів.
У своїй хворій фантазії топпропагандист уже бачить, як українські захисники марширують європейськими містами, а Північноатлантичний альянс залишається безпорадним перед такою потужністю.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські захисники встановили новий історичний рекорд із ліквідації живої сили ворога за одну добу. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 1 листопада лави російських загарбників спорожніли на колосальну кількість особового складу.
"Протягом 1 листопада Сили оборони України знешкодили 2 500 російських загарбників, — звітують у військовому відомстві, наголошуючи на безпрецедентній інтенсивності боїв. — Це найбільші добові втрати противника за весь час повномасштабної війни".