У Кремлі підтвердили підготовку зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це повідомив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, Москва з нетерпінням чекає на майбутній контакт двох лідерів. Таким чином, російська сторона дала зрозуміти, що розраховує використати саміт для переговорів із китайським керівництвом.

При цьому Дмитро Пєсков не розкривав подробиці підготовки зустрічі. Не повідомляється і про те, які саме питання Путін та Сі Цзіньпін мають намір обговорювати. Проте сам факт підготовки переговорів наголошує на Москві до контактів з Пекіном на тлі міжнародної напруженості.

Окремо речник російського президента прокоментував можливість зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом під час того ж саміту. За його словами, конкретних планів такої зустрічі наразі немає.

"Точного розуміння щодо зустрічі Путіна та Трампа на саміті АТЕС поки немає, але воно скоро з'явиться", – передали заяву Пєскова російські ЗМІ.

Таким чином, наразі Кремль підтверджує підготовку контакту з китайським лідером, але не може назвати певних домовленостей щодо переговорів із американським президентом.

Можлива зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна стане однією з помітних дипломатичних подій саміту. Водночас питання про контакт російського та американського лідерів залишається відкритим. Москва розраховує отримати ясність із цього приводу найближчим часом, проте конкретних термінів та формату переговорів Пєсков не назвав.

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