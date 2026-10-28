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Зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського не буде?: у Кремлі приголомшили категоричною заявою

У Кремлі висловили сумніви щодо швидкої організації тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського

28 жовтня 2026, 18:45
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Клименко Елена

У Кремлі скептично висловилися щодо перспектив швидкого проведення тристороннього саміту за участю президента США Дональда Трампа, російського лідера Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. У Москві вважають, що заяви про можливу зустріч "найближчим часом" не обов’язково означають, що переговори відбудуться вже скоро. Про це заявив кремлівського правителя Дмитро Пєсков, коментуючи слова американського лідера про ймовірність тристоронніх переговорів. За його словами, терміни, які використовуються для опису перспектив саміту, можна трактувати по-різному.

Зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського не буде?: у Кремлі приголомшили категоричною заявою

Фото: з відкритих джерел

"Оцінка перспектив тристороннього саміту РФ — США — Україна, яка використовується президентом Трампом як очікуваного в “невдовзі”, може бути “розтяжною”", — зазначив представник Кремля. 

Пєсков також наголосив, що зустріч лідерів трьох держав не може відбутися без попередньої підготовки. За його словами, можливим переговорам Путіна, Трампа та Зеленського має передувати тривала й ретельна робота. Таким чином, у Москві фактично дали зрозуміти, що конкретні терміни проведення саміту наразі не визначені. 

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки не знає, коли може відбутися зустріч із Путіним на рівні лідерів. Він підкреслив, що проведення таких переговорів залежить насамперед від позиції російської сторони, яка раніше не підтримувала цю ініціативу. 

"Я не знаю, коли в нас буде зустріч з Росією на рівні лідерів. На сьогодні, з усією повагою до різних країн, але це залежить від російської сторони, бо вони ніколи цього раніше не підтримували", — наголосив український президент. 

Портал "Коментарі" вже писав, що можлива тристороння зустріч президентів України, США та Росії без участі європейських союзників може створити серйозні ризики для Києва. За такого формату Україна ризикує опинитися в невигідному становищі за столом переговорів і зіткнутися з тиском одразу двох лідерів.  



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