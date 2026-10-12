Місто на висоті 5100 метрів, без водопроводу й опалення: чому тисячі людей ризикують життям заради золота

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Сергій Кречмаровський
Уявіть місто, де важко дихати навіть під час звичайної прогулянки, вночі температура опускається до -10 °C, а в багатьох будинках немає водопроводу й опалення. Саме так живуть десятки тисяч людей у Ла-Рінконаді — поселенні в перуанських Андах, яке приваблює шукачів золота, попри суворі умови та небезпеку для життя.
Ла-Рінконада в Перу - високогірне місто, де люди працюють у небезпечних золотих шахтах і живуть у суворих умовах заради дорогоцінного металу. Фото: IJISCAY / Wikimedia Commons (CC0)
Ла-Рінконада розташована приблизно на висоті 5100 метрів над рівнем моря. Через розріджене повітря організм отримує менше кисню, тому в людей можуть виникати задишка, запаморочення, нудота та головний біль. Водночас місто продовжує зростати: за оцінками, тут мешкають близько 50 тисяч людей.
Багатьох приваблює золото, поклади якого містяться в навколишніх горах. Люди приїжджають з інших регіонів Перу, сподіваючись знайти дорогоцінний метал і змінити своє життя. Однак інфраструктура не встигає за зростанням населення.
Чимало мешканців живуть у простих металевих будинках без опалення, власних ванних кімнат і водопроводу. На вулицях можна побачити купи сміття та відкриті стоки нечистот, що погіршує санітарні умови.
Не менш небезпечною є робота в шахтах. Багато гірників працюють у вузьких підземних проходах, де існує загроза обвалів, вибухів і впливу токсичних газів.
Особливості оплати праці також додають невизначеності. За однією з поширених схем, працівники можуть тижнями працювати без зарплати, а потім отримують день, коли мають право залишити собі знайдену руду. Якщо вона містить достатньо золота, це може принести значний заробіток. Якщо ні — тривала робота майже не приносить доходу.
Видобуток золота створює проблеми не лише для людей. Ртуть та інші хімікати, які використовують під час обробки руди, можуть забруднювати ґрунт і воду. Навколо поселення накопичуються відходи, а належної інфраструктури для їх утилізації бракує.
Попри небезпеки, золото залишається головною причиною, через яку люди обирають життя в Ла-Рінконаді. Надія на багатство змушує їх ризикувати здоров’ям навіть на висоті, де кожен день стає випробуванням.
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