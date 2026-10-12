Місто на висоті 5100 метрів, без водопроводу й опалення: чому тисячі людей ризикують життям заради золота

Уявіть місто, де важко дихати навіть під час звичайної прогулянки, вночі температура опускається до -10 °C, а в багатьох будинках немає водопроводу й опалення. Саме так живуть десятки тисяч людей у Ла-Рінконаді — поселенні в перуанських Андах, яке приваблює шукачів золота, попри суворі умови та небезпеку для життя.

Ла-Рінконада в Перу - високогірне місто, де люди працюють у небезпечних золотих шахтах і живуть у суворих умовах заради дорогоцінного металу. Фото: IJISCAY / Wikimedia Commons (CC0)

Місто високо над хмарами

Ла-Рінконада розташована приблизно на висоті 5100 метрів над рівнем моря. Через розріджене повітря організм отримує менше кисню, тому в людей можуть виникати задишка, запаморочення, нудота та головний біль. Водночас місто продовжує зростати: за оцінками, тут мешкають близько 50 тисяч людей.

Багатьох приваблює золото, поклади якого містяться в навколишніх горах. Люди приїжджають з інших регіонів Перу, сподіваючись знайти дорогоцінний метал і змінити своє життя. Однак інфраструктура не встигає за зростанням населення.

Чим доводиться платити за золото

Чимало мешканців живуть у простих металевих будинках без опалення, власних ванних кімнат і водопроводу. На вулицях можна побачити купи сміття та відкриті стоки нечистот, що погіршує санітарні умови.

Не менш небезпечною є робота в шахтах. Багато гірників працюють у вузьких підземних проходах, де існує загроза обвалів, вибухів і впливу токсичних газів.

Особливості оплати праці також додають невизначеності. За однією з поширених схем, працівники можуть тижнями працювати без зарплати, а потім отримують день, коли мають право залишити собі знайдену руду. Якщо вона містить достатньо золота, це може принести значний заробіток. Якщо ні — тривала робота майже не приносить доходу.

Золота ціна для довкілля

Видобуток золота створює проблеми не лише для людей. Ртуть та інші хімікати, які використовують під час обробки руди, можуть забруднювати ґрунт і воду. Навколо поселення накопичуються відходи, а належної інфраструктури для їх утилізації бракує.

Попри небезпеки, золото залишається головною причиною, через яку люди обирають життя в Ла-Рінконаді. Надія на багатство змушує їх ризикувати здоров’ям навіть на висоті, де кожен день стає випробуванням.

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