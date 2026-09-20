Чекають на відповідь Києва й Москви: Туреччина запропонувала новий план Україні та РФ

Туреччина запропонувала Україні та Росії новий механізм для деескалації ситуації в Чорному морі. Анкара вже передала свої пропозиції обом сторонам і тепер очікує на їхню відповідь. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю NTV. Однак очільник турецького МЗС не розкрив деталей ініціативи та не уточнив, які саме умови пропонує Анкара Києву і Москві.

Хакан Фідан. Фото з відкритих джерел

За словами Фідана, Туреччина намагається знайти практичне рішення для зниження напруженості в Чорному морі. Міністр наголосив, що сторони вже мають досвід домовленостей щодо безпеки морського судноплавства, однак ситуація суттєво змінилася.

"Ми надіслали пропозицію обом сторонам і чекаємо на відповідь", — заявив Фідан.

Він також згадав про продовольчу безпеку та експорт українського зерна. За словами міністра, якщо врожай не потраплятиме на світові ринки, це може створити проблеми для низки країн.

Фідан нагадав, що у 2022 році за посередництва Туреччини та ООН Україна і Росія домовилися про функціонування Чорноморської зернової ініціативи. У межах угоди було створено механізм для безпечного експорту українського продовольства через чорноморські порти. Однак міністр визнав, що попередня домовленість не змогла працювати довгостроково. За його словами, зараз сторони не лише втручаються в діяльність одна одної, а й атакують порти та інші об’єкти морської інфраструктури.

"Ми намагаємося довести цю справу до логічного завершення", — сказав Фідан та додав, що узгодити позиції Києва та Москви наразі складно.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін піде на переговори лише за однієї умови. Ексочільник ЦРУ розкрив головний страх Кремля.